Gli illuminanti migliori per viso e corpo

Le donne desiderano avere sempre una pelle illuminata e luminosa, soprattutto durante l’estate. Anche quest’anno il glow è una vera e propria tendenza, che consente di avere un incarnato sano e luminoso.

Glow, una tendenza per l’estate

La pelle durante l’estate è messa a dura prova dal sole e dal mare, ma ci sono dei modi per continuare a renderla splendente.

Una delle tendenze make-up degli ultimi anni e anche di questa estate appena iniziata è sicuramente il glow, ovvero quella di avere una pelle sempre luminosa e illuminata nei punti giusti. Un modo per ottenere un incarnato sempre fresco, sano e luminoso. Un tocco che renderà il vostro make-up sempre al top, un vero e proprio bagliore, necessario soprattutto durante i mesi estivi. Fino a qualche anno fa l’illuminante era un prodotto completamente sconosciuto ai comuni mortali e utilizzato solo dagli addetti ai lavori e dai professionisti.

Negli ultimi anni è diventato sempre più alla moda ed oggi fa parte a tutti gli effetti della routine di molte persone. Il mercato, ovviamente, si è adeguato a questa nuova tendenza, proponendo tantissime soluzioni per tutte le necessità e le tipologie di pelle da far brillare.

Dove applicare l’illuminante sul viso e sul corpo

I punti su cui deve essere applicato il prodotto sono quelli più sporgenti, che sono esposti alla luce in modo naturale.

In questo modo riusciranno a rifletterla in maniera più intensa, rendendo i volumi più sollevati e pieni. Per quanto riguarda il viso, in modo particolare l’illuminante si applica sugli zigomi, ma anche sul ponte del naso, rendendolo più sottile, e l’arco di Cupido, ovvero la parte centrale sopra al labbro superiore, che dà l’impressione di essere più sollevato. Può essere applicato anche sotto l’arco delle sopracciglia, per aprire di più lo sguardo, e sulle clavicole se si indossa qualcosa di scollato. Anche il corpo deve essere illuminato, soprattutto d’estate, quando è più scoperto, per dare anche maggiore intensità all’abbronzatura. Da qualche anno vanno molto di moda gli illuminanti per il corpo, sia come olio oppure come spray. Questi prodotti riescono ad idratare e profumare la pelle, ma anche a sottolineare le forme e rendere la pelle molto più luminosa e bella. Questi prodotti esistono anche nella versione waterproof, per illuminare viso e corpo anche durante le giornate al mare.

I migliori illuminanti viso e corpo per l’estate

I marchi si sono adeguati a questa tendenza, creando prodotti perfetti per illuminare viso e corpo. Anastasia Beverly Hills propone un illuminante in polvere compatta, con una texture leggerissima che si fonde alla perfezione con la pelle, donando un effetto brillante e illuminato. Collistar ha creato un illuminante in gocce, davvero molto pratico, da usare sul viso e sulla scollatura. È possibile miscelarlo ad altri prodotti, per renderli più illuminanti. Armani propone un prodotto che rende il viso davvero radioso, con la possibilità di sfumarlo con le dita o con la spugnetta, stendendolo bene sugli zigomi, per una pelle molto brillante. Gucci offre un illuminante gel, unico nel suo genere, che dona un glow naturalissimo grazie ad un velo trasparente che si fissa sul viso e riflette la luce. Lo stick illuminante Mesauda è ricco di olio di jojoba, che si fonde sulla pelle e rimane intatto tutto il giorno. È anche facilissimo da applicare. Fenty ha studiato un prodotto illuminante no transfer in 7 colorazioni universale, che rende la pelle perfettamente brillante, ideale per il corpo. Diego Dalla Palma ha pensato a far luccicare la pelle anche in spiaggia, con un olio che intensifica e illumina il colorito, mantenendo idratata la pelle nonostante la salsedine. Deve essere sempre abbinato alla protezione solare, ma può essere usato anche dopo la doccia, per idratare e profumare.