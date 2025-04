Ilary Blasi al timone di The Couple

Ilary Blasi, la celebre conduttrice italiana, è entusiasta di guidare il nuovo reality game The Couple, che debutterà stasera, lunedì 7 aprile, in prime time su Canale 5. Con la sua energia contagiosa e il suo carisma, Ilary si prepara a intrattenere il pubblico con un format che promette emozioni e sorprese. Durante un’intervista a Verissimo, la 43enne ha condiviso le sue aspettative sul programma e ha rivelato dettagli sulla sua vita privata, in particolare sul suo rapporto con Bastian Muller.

Un amore equilibrato

Parlando della sua relazione con Bastian Muller, 38 anni, Ilary ha descritto la loro coppia come “molto bilanciata”. “Mi sento sicura”, ha affermato, sottolineando quanto il suo compagno tedesco la renda felice. La conduttrice ha anche aggiunto con un tocco di ironia: “Posso essere una rompico**ioni, però tendenzialmente no, mi impunto su delle cose, martello”. Questa sincerità e leggerezza sono tratti distintivi della sua personalità, che riesce a trasmettere anche sul piccolo schermo.

La passione per il gioco

Ilary ha espresso la sua gioia nel rimettersi in gioco con The Couple, un reality che la coinvolgerà in sfide e giochi. “Amo le scommesse e fare cose diverse”, ha dichiarato, rivelando il suo spirito competitivo. “La parola perdere non è nel mio vocabolario”. Il programma vedrà sei coppie, legate da amicizia, parentela o professione, affrontarsi in prove che metteranno alla prova la loro affinità e capacità di collaborare. “Siamo tutti emozionati”, ha aggiunto, parlando delle chiavi che apriranno la cassaforte, simbolo di vittoria e successo.

Ilary tra realtà e televisione

Ilary Blasi ha anche riflettuto sul suo approccio al lavoro e alla vita. “Il cambiamento fa parte di noi, ma c’è una metà di me che rimane sempre quella Ilary spensierata”, ha affermato, evidenziando l’importanza di mantenere una parte leggera anche in un contesto professionale. La conduttrice ha sottolineato come non riesca a separare la televisione dalla realtà: “Come sono in studio, sono anche nella vita vera e la gente lo percepisce”. Questo legame autentico con il pubblico è uno dei motivi del suo successo duraturo.

Infine, Ilary ha parlato del suo modo di lavorare in team, cercando sempre di instaurare rapporti di amicizia con i suoi collaboratori. “Quando c’è confidenza si lavora meglio”, ha spiegato, rivelando la sua natura socievole e aperta. “Non sono una litigiosa, ma se ti devo dire una cosa te la dico”. Questa trasparenza e disponibilità la rendono una figura amata e rispettata nel panorama televisivo italiano.