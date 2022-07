Non è una novità: spesso per le donne i cambiamenti partono dai capelli. Sembra far fede a questa regola anche Ilary Blasi. Mentre ancora imperversano gossip e notizie sulla sua rottura con Francesco Totti, la bella Ilary ha deciso di dare una rinfrescatal a suo look – per quanto già impeccabile e amatissimo dai fan.

Ilary Blasi: nuovo look e nuova vita dopo Totti?

La conduttrice ha postato sulle stories di Instagram una foto insieme al suo hair stylist Federico. Non si tratta della figura cui si affida solitamente – che sarebbe invece Alessia Solidani – ma di uno dei suoi collaboratori che per primo ha svelato l’immagine del nuovo taglio di Ilary. Non si tratta di un cambiamento radicale, ma d’altro canto forse nella vita della showgirl ultimamente ce ne sono già stati troppi.

Ilary Blasi ha optato per un taglio scalato e delle schiariture perfette per l’estate, che sicuramente faranno una certa tendenza. Federico, che l’accompagna nello scatto, ha commentato con una semplice parola: “Beautiful”. Come dargli torto!

Ilary Blasi: di ritorno da un viaggio di famiglia cambia look

Capelli chiari, aspetto impeccabile e una leggera abbronzatura che certamente le dona: così vediamo Ilary Blasi nel suo nuovo look che ha già riscosso un certo successo sui social.

Ricordiamo che Ilary è appena tornata da un viaggio in Africa (per la precisione a Zanzibar) con i suoi figli: un’occasione, senza dubbio, di staccare un po’ la spina e passare del tempo in famiglia senza essere tormentati dal chiacchiericcio post-rottura. “Tutto quello che conta in uno scatto”, confermano anche i fan commentando la foto di qualche giorno fa che la ritrae sorridente in spiaggia con i tre figli, altrettanto contenti. Ma c’è anche qualcunoi che, di fronte al quadretto familiare in cui spicca l’assenza di Totti, non può che commentare così: “Siete bellissimi, ma mi piange il cuore…”.

Sappiamo bene che la notizia della sua separazione da Francesco Totti, sebbene subodorata già da tempo dal pubblico, ha colpito e deluso tantissimo gli ammiratori dello storico duo. La coppia era insieme da ben vent’anni e costituiva un punto fermo nel panorma delle star italiane. Ilary Blasi si mostra comunque in gran forma e intenzionata a non dar spazio ai gossip sui suoi social, dove è seguitissima e amatissima dal pubblico. D’altro canto, secondo i pettegolezzi che circolano imperterriti sulla vicenda, sarebbe stata prooprio Ilary Blasi a volersi separare da Totti, il quale, invece, avrebbe fatto ulteriori tentativi per rimanere insieme.

Sarà vero? Di questo non c’è assolutamente conferma e, anzi, sono tante le voci sui nuovi partner che i due potrebbero avere. La coppia, comunque, anche nel rispetto della famiglia costruita e dell’amore che li ha uniti per tanto tempo, ha deciso di non esprimersi sulla questione e mantere il riserbo. Questo, è chiaro, non ferma i tabloid dal fare ipotesi. Per ora, possiamo soltanto dire che Ilary Blasi è più in forma che mai e che, in quanto a look, non sbaglia un colpo.

Vedremo tante teste imbiondirsi verso il suo stesso biondo platino ques’estate in spiaggia? Non c’è da escluderlo.