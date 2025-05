Un amore che sboccia tra le acque del lago di Como

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller continua a sorprendere i fan e i media. Dopo la chiusura inaspettata di “The Couple”, la conduttrice ha trovato un momento di serenità e romanticismo in una breve vacanza a Cernobbio, presso l’incantevole Hotel Villa d’Este. Qui, in un’atmosfera da sogno, il fidanzato tedesco ha deciso di fare il grande passo, sorprendendo Ilary con una proposta di matrimonio indimenticabile.

Un viaggio da Milano al lago: la sorpresa di Bastian

Giovedì scorso, Bastian ha preso Ilary a Milano, dove si trovava per motivi di lavoro, a bordo di una Lamborghini gialla. La sorpresa è iniziata già durante il viaggio, quando la coppia si è fermata in un centro commerciale per acquistare alcuni articoli intimi, segno che la serata prometteva bene. Arrivati all’hotel, i due hanno preso possesso della loro stanza, ma la vera sorpresa doveva ancora arrivare.

Il momento magico sulla barca

Dopo essersi sistemati, Muller ha affittato una barca per un romantico giro sul lago. Lontani dalla riva, ha deciso di inginocchiarsi e presentare a Ilary il suo dono: un anello, simbolo del loro amore. I paparazzi, sempre attenti, hanno immortalato il momento in cui Ilary, visibilmente sorpresa e felice, ha baciato appassionatamente Bastian, accettando la proposta. Questo gesto ha segnato un nuovo capitolo nella loro relazione, che dura ormai da due anni e mezzo.

Il futuro di Ilary e Bastian

Nonostante il divorzio da Francesco Totti sia ancora in fase di definizione, Ilary sembra pronta a voltare pagina e a costruire un futuro insieme a Bastian. L’imprenditore tedesco ha dimostrato di essere un uomo romantico e affettuoso, capace di far sentire la conduttrice amata e apprezzata. Con il supporto della sua famiglia e la determinazione di Bastian, le nozze potrebbero non essere così lontane. I fan non possono fare a meno di sognare un matrimonio da favola, immerso nella bellezza del lago di Como.