Le aziende di make-up a cui riferirci quando vogliamo scegliere nuovi prodotti sono davvero tante; purtroppo ancora poche possono vantare di essere composte nella totalità da ingredienti naturali e farmaceutici. Questo è però il caso del nuovissimo progetto Ilaire – Italian Cosmeceutical Essence, lanciato sul mercato nel 2020.

La nuova azienda dedicata al make-up Ilaire Italian Cosmetics

La mente dietro al nuovo marchio Ilaire Italian Cosmetics è Ilaria Prandelli, farmacista ed esperta cosmetologa originaria di Brescia. L’idea di Ilaria era quella di ideare una linea di cosmetici completamente Made in Italy (sia per quanto riguarda il prodotto che per quanto riguarda gli esperti che hanno studiato e studiano le varie formulazioni dei prodotti). Unire la farmacia e il mondo del make-up per offrire alle donne un prodotto completamente naturale era l’obiettivo finale.

Le linee proposte dal primo lancio del marchio sono tre. Per quanto riguarda i prodotti dedicati alla cura del viso troviamo 8 varianti di creme e sieri che si concentrano su diversi benefici: anti-age, illuminanti, rassodanti e ovviamente idratanti. Tutti i prodotti delle Linee Gold, Cavial e Pearl sono ovviamente composti da elementi senza conservanti, siliconi o parabeni. Le caratteristiche di alcuni di questi prodotti sono davvero strabilianti.

La Linea Gold, composta da una crema e un siero, offre l’uso di prodotti proprio a base di oro 24k.

L’oro ha molte funzioni cosmetiche come quella di salvaguardare il deteriorarsi del collagene della pelle e dell’elastina. Inoltre l’oro può anche ribilanciare squilibri psicofisici che danno mostra di se sulla nostra pelle (macchie o segni).

La Linea Pearl è composta da una crema estremamente idratante, multi-vitaminica e antiossidante. Applicata due volte al giorno, la sua composizione a base di trealosio, acido ialuronico e anti-pollution garantiscono un effetto idratante e illuminante immediato.

La fondatrice Ilaria Prandelli, parlando del suo progetto dice che:

La cosmeceutica è il passo precedente alla medicina estetica e per questo viene spesso usata come supporto integrativo. Con Ilaire ho deciso di abbinare alle mie combinazioni oro, perle, caviale e il meglio presente in natura per offrire alle donne un’esperienza luxury ed esclusiva, che regala benefici in termini di idratazione e prevenzione.

