Il fascino del cherry red nella bellezza

Il trucco ciliegia sta rapidamente guadagnando popolarità, diventando un vero e proprio must-have per il 2025. Secondo un report di Pinterest, il cherry red è la tonalità più ricercata, spaziando dalla moda alla cosmesi. Questa sfumatura intensa di rosso non solo è perfetta per le labbra, ma si presta anche a un uso creativo sugli occhi e sulle guance, rendendo ogni look unico e affascinante.

Il trend del sleepy girl mocktail

Non è solo il trucco a essere influenzato dalla ciliegia. Recentemente, il sleepy girl mocktail, un drink analcolico a base di succo di ciliegia, ha fatto il giro dei social, promettendo di migliorare il sonno grazie alle sue proprietà rilassanti. Questo drink, che combina acqua frizzante e succo di ciliegia ricco di magnesio, è diventato un simbolo di benessere e bellezza, dimostrando come la ciliegia possa essere un elemento chiave anche nella nostra dieta.

Collezioni di bellezza ispirate alla ciliegia

Marchi come Glossier e Fenty hanno abbracciato questa tendenza, lanciando collezioni dedicate al cherry red. La Black Cherry Collection di Glossier, ad esempio, include un balsamo labbra, blush e matite per occhi e labbra in tonalità ciliegia. Fenty, dal canto suo, ha presentato il Cherry Dub, un gel detergente ricco di vitamina C, dimostrando come la ciliegia possa essere utilizzata anche nella skincare. Questi prodotti non solo celebrano il colore, ma offrono anche benefici per la pelle, rendendo la ciliegia un ingrediente versatile e desiderato.

Come applicare il trucco ciliegia

Per chi desidera sperimentare il trucco ciliegia, è fondamentale scegliere la giusta sfumatura. Optare per un prodotto che non abbia una base blu è essenziale per evitare un aspetto stanco. La chiave è trovare un rosso che si adatti al proprio incarnato, puntando su formule cremose e facilmente sfumabili. Un look fresco e luminoso può essere ottenuto utilizzando prodotti liquidi e leggeri, mentre il blush può essere applicato anche su occhi e labbra per un effetto armonioso.

Il trucco ciliegia per ogni occasione

Questa tonalità non è solo per le occasioni speciali; il trucco ciliegia è perfetto anche per il giorno. Con un’applicazione leggera e sfumata, può donare un aspetto sano e radioso, ideale per il lavoro o per un caffè con le amiche. Inoltre, la ciliegia si adatta a tutti gli incarnati, rendendola una scelta inclusiva e versatile. Non resta che provare e scoprire come questo colore possa trasformare il proprio look quotidiano.