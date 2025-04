Il contesto della sentenza

La recente sentenza del Tribunale di Roma ha portato a una svolta significativa nella questione dell’eredità di Stefano D’Orazio, ex batterista dei Pooh, scomparso nel 2020. La decisione ha annullato il testamento pubblico redatto nel 2016, stabilendo che il patrimonio del musicista dovrà essere diviso equamente tra la vedova Tiziana Giardoni e la figlia biologica Francesca Michelon, recentemente riconosciuta attraverso un test del DNA. Questo sviluppo non solo chiarisce la situazione patrimoniale, ma riaccende anche l’attenzione sulla vita privata di D’Orazio e sulle sue relazioni familiari.

Francesca Michelon: la figlia riconosciuta

Francesca Michelon, 40 anni, ha finalmente ottenuto il riconoscimento legale come figlia di Stefano D’Orazio. La sua nascita, avvenuta da una relazione con Oriana Bolletta, era stata a lungo oggetto di controversie. Nonostante D’Orazio non l’avesse mai riconosciuta in vita, la sentenza ha confermato la sua discendenza diretta. Questo riconoscimento non solo le consente di assumere il cognome del padre, ma le garantisce anche diritti patrimoniali significativi, inclusi i futuri diritti d’autore. La sentenza ha anche stabilito che la Giardoni dovrà risarcire Francesca per danni esistenziali, una decisione che sottolinea la complessità delle relazioni familiari e le conseguenze legali delle scelte personali.

Le testimonianze e il contesto legale

Durante il processo, sono emerse testimonianze cruciali che hanno contribuito a chiarire la situazione. Red Canzian, ex membro dei Pooh, ha rivelato che D’Orazio era a conoscenza della situazione e che aveva espresso dubbi sulla paternità di Francesca. Queste dichiarazioni hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità alla vicenda, evidenziando come le relazioni personali possano influenzare le questioni legali. La sentenza, sebbene di primo grado, è immediatamente esecutiva, il che significa che le pratiche per la divisione dell’eredità sono già in corso. Questo sviluppo segna un nuovo capitolo nella vita di Francesca, che ora può finalmente rivendicare il suo posto nella storia familiare di D’Orazio.