Un tuffo nel passato: Cher e il suo iconico look

Nel profondo degli archivi di Hollywood si trova una foto affascinante di una giovane Cher, intenta a pettinare i suoi lunghi capelli neri mentre fissa la fotocamera. Scattata nel 1968, questa immagine non è definita solo dalla camicia rosa satinata o dai pantaloni a righe vivaci, ma soprattutto dal suo acconciatura non convenzionale. Il look di Cher, che combina ciocche laterali con frangia e lunghe chiome lisce, è un perfetto esempio di stile audace e innovativo.

Il taglio Jellyfish: un ritorno di fiamma

Oggi, il taglio Jellyfish sta tornando in auge, ispirato proprio a quell’immagine iconica. Questo stile, che unisce un bob netto e ciocche più corte intorno al viso, è diventato un must per molte celebrità. Da Lady Gaga a Miley Cyrus, le star stanno abbracciando questa tendenza audace, che ricorda le forme e i tentacoli di una medusa. La frangia netta e i pezzi più corti creano un contrasto affascinante, rendendo il taglio Jellyfish un vero e proprio statement di bellezza.

Le celebrità e il loro tocco personale

Caroline Polachek è stata tra le prime a portare questo look nel panorama contemporaneo, optando per frangia a tendina che incornicia il suo viso. Lady Gaga ha fatto scalpore ai Grammy con i suoi micro-bangs neri, abbinati a un abito drammatico che esaltava il suo stile gotico. Anche Miley Cyrus ha mostrato la sua versione del taglio, con lunghezze contrastanti e frangia morbida che metteva in risalto i suoi occhi scintillanti. Billie Eilish, invece, ha scelto un look più disinvolto, con frangia a tendina che si fondeva con le lunghezze più lunghe, creando un effetto casual ma curato.

Il futuro del taglio Jellyfish

Con l’arrivo di nuove tendenze e la continua evoluzione della moda, il taglio Jellyfish sembra destinato a rimanere. Celebrità come Zendaya hanno già mostrato il loro amore per questo stile, sfoggiando un look elegante e audace durante la Paris Fashion Week. La versatilità di questo taglio lo rende perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso i capelli. Che si tratti di un evento di gala o di una serata informale, il taglio Jellyfish è pronto a conquistare il cuore di molte donne.