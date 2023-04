Preso in selezione per il Festival di Cannes 2023, Il sol dell’Avvenire, il nuovo film di e con Nanni Moretti arriva al cinema ad aprile 2023. Un cast eccezionale e una trama avvincente: andiamo alla scoperta del film, tra data di uscita, trama e tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

Il sol dell’Avvenire: quando esce il film al cinema?

Dopo tanta attesa e tanta emozione, Il sol dell’Avvenire di e con Nanni Moretti arriva in tutti i cinema italiani a partire dal 21 aprile 2023.

Di che cosa parla Il sol dell’Avvenire? La trama del film

Il sol dell’Avvenire racconta le vicende di Giovanni, un regista impegnato a girare un nuovo film con ambientazione nel 1956, periodo di invasione dell’Ungheria da parte dei sovietici. Il regista si troverà ad affrontare le riprese del suo nuovo film, presto messe a rischio dal fallimento del produttore francese Pierre, ma non solo. Tutto si complica a causa sia della fine del suo matrimonio con la moglie (anch’essa produttrice) Paola, sia del fidanzamento della figlia Emma con l’ambasciatore polacco, un uomo per altro molto più grande di lei.

In tutto questo trambusto, Giovanni sta anche scrivendo un film tratto da “Il nuotatore” di John Cheever e allo stesso tempo immagina anche di girare un film che racconti la storia quarantennale di una coppia, dove a fare da sottofondo ci sarebbero numerose canzoni italiane.

La vita e il lavoro di Giovanni saranno messi un po’ a repentaglio da tutta una serie di vicissitudini: riuscirà a completare il suo film e a gestire tutte le questioni private?

Il cast de Il sol dell’Avvenire

Il nuovo progetto cinematografico di Nanni Moretti vanta un cast eccezionale. A parte la sua presenza come regista e come attore protagonista, Il sol dell’Avvenire vede la partecipazione di:

Margherita Buy (è Paola, moglie di Giovanni);

Mathieu Amalric;

Barbora Bobulova;

Silvio Orlando;

Zsolt Anger;

Jerzy Stuhr;

Teco Celio;

Valentina Romani;

Arianna Pozzoli;

Elena Lietti;

Flavio Furno;

Blu Yoshimi;

Francesco Brandi;

Michele Eburnea;

Laura Nardi;

Giuseppe Scoditti;

Arianna Serrao;

Sun Hee You

Il sol dell’Avvenire arriverà anche in streaming?

Considerando che spesso e volentieri (per non dire la maggior parte delle volte) i film che escono al cinema arrivano anche sulle varie piattaforme streaming disponibili, sono molte le domande in merito al destino de Il sol dell’Avvenire. Nanni Moretti, però, è sempre stato molto chiaro su questo tema ed è sempre rimasto coerente con se stesso e con la sua idea. Non è infatti la prima volta che il regista si scaglia contro le piattaforme streaming e cerca di evitarle in toto. Secondo lui: «I film sono fatti solo ed esclusivamente per il cinema», dice spesso con tono ironico e pungente. A quanto pare, quindi, è difficile pensare che il nuovo film selezionato al Festival di Cannes 2023 approderà sui vari siti di streaming.

Se avete la curiosità di scoprire Il sol dell’Avvenire, non vi resta che correre al cinema, dato che il film è disponibile dal 20 aprile 2023: buona visione!