Un talento promettente in difficoltà

Il mondo della danza è un palcoscenico di emozioni, e per Dandy Cipriano, ballerino della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, il sogno di brillare si è infranto a causa di un infortunio. A soli ventidue anni, Dandy aveva conquistato la maglia del Serale, pronto a esibirsi davanti a un pubblico entusiasta. Tuttavia, un imprevisto ha cambiato radicalmente il suo percorso, lasciandolo con un senso di smarrimento e tristezza. “Mi è crollato il mondo addosso”, ha dichiarato, esprimendo il dolore per un’opportunità che sembrava a portata di mano.

La scelta difficile della salute

Nonostante la delusione, Dandy ha dimostrato una maturità sorprendente. “Anche se la salute viene prima di tutto, non mi do pace”, ha affermato, evidenziando la sua determinazione a recuperare. La decisione di fermarsi, sebbene dolorosa, è stata la più saggia. “L’uscita da Amici è stata inaspettata, per me e per tutti”, ha spiegato, rivelando quanto fosse importante per lui il programma e quanto desiderasse esibirsi sul palco del Serale.

Il supporto di insegnanti e amici

Durante questo difficile momento, Dandy ha ricevuto il supporto della sua insegnante, Deborah Lettieri, e della conduttrice Maria De Filippi. “Mi ha detto di riprendermi e di guarire al più presto”, ha raccontato, sottolineando la dolcezza e la comprensione che ha trovato nel team di Amici. Questo affetto ha contribuito a lenire il dolore della sua uscita, ma il ballerino non riesce a dimenticare il sogno di ballare sul palco. “Non riesco ad accettare il fatto di aver finito un percorso così lungo senza nemmeno l’occasione di ballare”, ha confessato, esprimendo la sua voglia di tornare.

Un futuro da coreografo e ballerino

Originario delle Filippine e cresciuto a Roma, Dandy ha sempre visto Amici come un’opportunità per dimostrare il suo talento, soprattutto ai suoi genitori. “Ho sempre avuto il supporto degli amici, ma inizialmente i miei genitori non vedevano la danza come una professione seria”, ha spiegato. Tuttavia, l’esperienza in televisione ha cambiato le loro percezioni. Ora, mentre si concentra sulla sua guarigione, Dandy non dimentica il suo sogno di tornare a ballare e di continuare a lavorare come coreografo. “Lavorare sul lato artistico è quello che mi piace fare e continuerò a farlo”, ha affermato con determinazione.