Un compleanno da ricordare

Il 23 aprile è una data speciale per la famiglia reale britannica, poiché segna il settimo compleanno del principino Louis. Per l’occasione, la madre Kate Middleton ha condiviso una nuova foto del piccolo, che mostra il suo caratteristico sorriso sdentato, frutto della caduta dei suoi incisivi da latte. Questo scatto, pubblicato sui canali social ufficiali di Kensington Royal, ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan della monarchia e dei media, celebrando un momento di gioia e spensieratezza.

Un’immagine che racconta

La fotografia, scattata nel giardino di Anmer Hall, la residenza dei Principi di Galles, ritrae Louis circondato da una meravigliosa distesa di campanule in fiore. Indossa una camicia a quadri bianchi e blu, abbinata a un maglione verde e jeans, un look casual e adorabile che riflette la sua giovane età. La scelta di scattare all’aperto, in un’atmosfera primaverile, aggiunge un tocco di freschezza e vitalità all’immagine, rendendola ancora più affascinante.

Un cambio di stile nella fotografia

Quest’anno, a differenza delle celebrazioni passate, Kate ha deciso di affidare l’obiettivo a un professionista. Il fotografo Josh Shinner, noto per il suo lavoro con la famiglia reale, ha catturato questo dolce momento all’inizio di aprile in Norfolk. Questa scelta segna un’evoluzione nel modo in cui la famiglia reale condivide i momenti significativi della vita dei suoi membri, portando una nuova prospettiva e professionalità nelle immagini pubblicate.

Louis: il piccolo principe

Louis Arthur Charles Mountbatten-Windsor, nato il , è il terzo figlio di William e Kate, nonché il più giovane dei principini di Galles. I suoi fratelli maggiori, George e Charlotte, rispettivamente di 11 e 9 anni, sono già abituati alla vita sotto i riflettori, ma Louis porta con sé una freschezza e una spontaneità che lo rendono particolarmente amato dal pubblico. La sua crescita è seguita con affetto dai fan della monarchia, che si divertono a vedere come il piccolo si sviluppa e cresce nel suo ruolo di membro della famiglia reale.