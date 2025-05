Un ritorno ricco di sorprese

Il 4 maggio, Fabio Fazio ha riaperto le porte del suo programma Che tempo che fa dopo una pausa di due settimane, portando con sé un carico di emozioni e sorprese. La puntata ha visto la partecipazione di ospiti illustri, tra cui Francesco Totti, che ha condiviso aneddoti della sua vita lontano dai campi di calcio, e la talentuosa Elodie, che ha incantato il pubblico con la sua musica. La serata è stata un mix perfetto di intrattenimento e riflessione, con momenti di grande intensità emotiva.

Musica e nostalgia con gli Skunk Anansie

Un momento clou della serata è stato il ritorno degli Skunk Anansie, che hanno presentato il loro nuovo singolo Lost and found. La band, capitanata dalla carismatica Skin, ha raccontato come la canzone sia stata scritta durante l’epidemia di Covid-19, un periodo di grande incertezza per tutti. Skin ha condiviso con Fazio ricordi di una lunga amicizia, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di connessione e riflessione. La performance è stata accolta con entusiasmo, riportando alla mente i successi degli anni ’90 e l’energia che solo una band storica può trasmettere.

Riflessioni profonde con Roberto Saviano

Un altro ospite di spicco è stato Roberto Saviano, che ha presentato il suo nuovo romanzo L’amore mio non muore. La storia, che narra l’amore tra una studentessa e un giovane di una famiglia ‘ndranghetista, ha colpito per la sua intensità e per le tematiche affrontate. Saviano ha parlato della sua vita, delle sfide che ha dovuto affrontare e della solitudine che spesso accompagna chi sceglie di esporsi. Le sue parole hanno toccato il cuore del pubblico, offrendo uno spaccato della sua esistenza e della sua lotta per la verità.

Elodie: tra musica e cinema

Elodie ha chiuso la serata con una performance travolgente del suo singolo Mi ami, mi odi, descrivendola come un’esperienza “erotica, audace e magnetica”. La cantante ha anche rivelato i suoi progetti futuri nel cinema, dove sarà protagonista in un film di Mario Martone. La sua energia e il suo carisma hanno illuminato lo studio, dimostrando che la musica e il cinema possono andare di pari passo, creando storie che emozionano e ispirano.

Riflessioni di vita con Ornella Vanoni

Infine, Ornella Vanoni ha condiviso con Fazio momenti significativi della sua vita, parlando di amore, dolore e della sua carriera. La cantautrice ha riflettuto sul tempo trascorso e sui rimpianti, sottolineando l’importanza di ricordare i momenti belli. Le sue parole hanno risuonato nel cuore di molti, offrendo una visione autentica e profonda della vita di un’artista che ha vissuto intensamente.

La puntata di Che tempo che fa del 4 maggio è stata un viaggio emozionante attraverso la musica, la letteratura e le storie di vita, dimostrando ancora una volta il talento di Fabio Fazio nel creare un’atmosfera unica e coinvolgente.