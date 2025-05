Un appuntamento imperdibile su Canale5

Il 18 maggio si preannuncia come una data da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di televisione. La trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ospiterà un parterre di ospiti straordinari, tra cui il tanto atteso ritorno di Alessandra Mastronardi. L’attrice, nota per i suoi ruoli indimenticabili nel cinema e in televisione, presenterà il suo nuovo progetto, la fiction Doppio gioco, che la vedrà protagonista accanto a Max Tortora.

Alessandra Mastronardi: un ritorno carico di emozioni

La presenza di Alessandra Mastronardi a Verissimo non è solo un’opportunità per promuovere il suo nuovo lavoro, ma anche un momento di riflessione personale. L’attrice avrà l’occasione di raccontare i motivi che l’hanno tenuta lontana dal piccolo schermo e dal revival de I Cesaroni. La sua storia è una testimonianza di crescita e cambiamento, e i fan non vedono l’ora di ascoltare le sue parole.

Giovanni Allevi: un’intervista toccante

Un altro ospite attesissimo è Giovanni Allevi, il celebre pianista e compositore che torna a parlare dopo un periodo di silenzio forzato a causa della malattia. La sua intervista promette di essere un viaggio emozionante attraverso la musica e la vita, affrontando temi come il dolore e la speranza. Allevi, con la sua delicatezza unica, condividerà le sue esperienze e la sua visione della bellezza, anche nei momenti più bui.

Alessandra Amoroso e Anna Tatangelo: storie di maternità e rinascita

La puntata di Verissimo vedrà anche la partecipazione di Alessandra Amoroso, che si racconterà nella veste inedita di futura mamma. La cantante, in dolce attesa della sua prima bambina, condividerà le emozioni e le sfide che la maternità comporta. Inoltre, Anna Tatangelo presenterà il suo nuovo singolo Inferno, parlando del suo percorso personale e di come ha trasformato le sue ferite in forza creativa.

I finalisti di Amici: sogni e aspirazioni

Infine, la puntata si chiuderà con la presenza dei super finalisti di Amici di Maria De Filippi. Antonia, TrigNO, Francesco, Alessia e Daniele porteranno l’energia e l’entusiasmo della loro gioventù, a poche ore dalla finale del talent show. Sarà un momento di grande emozione, in cui i ragazzi condivideranno i loro sogni e le loro aspirazioni con il pubblico.

Non perdere l’appuntamento con Verissimo il 18 maggio, dalle su Canale5 e in contemporanea su Mediaset Infinity. Sarà una puntata ricca di emozioni, storie e musica, perfetta per chi ama immergersi nel mondo dello spettacolo.