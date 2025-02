Un grande ritorno sul palco di Sanremo

Manca poco al tanto atteso ritorno dei Modà sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo. La band milanese, che ha conquistato il cuore di milioni di fan, si esibirà con il brano inedito ‘Non ti dimentico’, che parteciperà nella sezione Campioni della 75° edizione del Festival della Canzone Italiana. Questo nuovo singolo anticipa l’uscita del loro atteso album ‘8 canzoni’, previsto per il 14 febbraio, una data simbolica per i fan romantici della band.

Un brano che parla d’amore e speranza

Francesco Silvestre, frontman dei Modà, ha condiviso la sua emozione riguardo a questo nuovo progetto. ‘Quando ho finito di scrivere “Non ti dimentico” ho pensato subito al Festival’, ha dichiarato. La canzone, pur affrontando un tema malinconico come il dimenticare, porta con sé un messaggio di speranza e di coraggio. La band ha voluto mantenere il proprio stile unico, caratterizzato da melodie che toccano il cuore e testi profondi.

Un evento imperdibile per i fan

Il giorno della pubblicazione dell’album, i Modà terranno uno speciale instore nella città dei fiori, un’opportunità imperdibile per i fan di incontrare la band e celebrare insieme questo nuovo capitolo. Inoltre, durante il Festival, il Maestro Andrea Benassai dirigerà l’orchestra, accompagnando i Modà anche nella serata delle cover, dove si esibiranno insieme a Francesco Renga, un amico di lunga data. I due artisti canteranno ‘Angelo’, un brano iconico che ha segnato la carriera di Renga.

Novità e sorprese per i fan

Oltre al nuovo singolo e all’album, i fan dei Modà possono aspettarsi ulteriori sorprese. Dal 7 febbraio, alcuni dei loro lavori più significativi saranno disponibili in formato vinile per la prima volta, tra cui ‘Quello che non ti ho detto’ e ‘Viva i Romantici’. Inoltre, il best of ‘Modà 2004-2014 L’Originale’ sarà nuovamente disponibile in CD, permettendo ai fan di rivivere i momenti più belli della carriera della band.

Il ritorno dei Modà a Sanremo non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio viaggio emotivo che celebra l’amore, l’amicizia e la musica, elementi che hanno sempre contraddistinto la loro carriera. Con un nuovo brano e un album ricco di emozioni, i Modà sono pronti a riconquistare il pubblico e a scrivere un nuovo capitolo della loro storia.