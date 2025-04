Roberto Saviano ricorda la zia Silvana con affetto

Un legame indissolubile

Roberto Saviano ha recentemente condiviso un commovente tributo su Instagram per la sua amata zia Silvana, conosciuta affettuosamente come “Lalla”. Questo saluto, privo di retorica, è un viaggio nei ricordi di un’infanzia segnata da gesti quotidiani e da un amore incondizionato. La zia Silvana, che ha scelto di prendersi cura di lui e del fratello, ha rappresentato una figura fondamentale nella sua vita, un faro di affetto e sostegno.

Ricordi che restano

Nel suo post, Saviano ha descritto come la zia fosse presente in ogni momento significativo della sua crescita. Dalle sveglie del mattino alle attenzioni durante le malattie, ogni gesto era intriso di un amore che non necessitava di parole. “Tutto ciò che sono ha la sua traccia, tutto ciò che non sarò più ha la sua assenza”. Queste frasi, cariche di emozione, evidenziano quanto profondamente Silvana abbia influenzato la sua vita e la sua identità.

Un esempio di libertà

Oltre ai ricordi affettuosi, Saviano ha anche messo in luce l’indipendenza della zia. Silvana ha scelto di non sposarsi e di vivere secondo i propri principi, un esempio di libertà e di etica personale. La sua vita è stata caratterizzata da una scelta consapevole di non conformarsi alle aspettative sociali, un messaggio potente per le generazioni future. La sua connessione con gli animali, che considerava più affini degli esseri umani, rifletteva la sua natura sensibile e creativa.

Il peso della notorietà

Saviano ha anche rivelato il peso della sua notorietà sulla vita della zia. “Sono stato una sventura per lei”, ha confessato, evidenziando come la sua fama abbia avuto ripercussioni anche sulle persone a lui più care. Questo aspetto della sua vita mette in luce la vulnerabilità che spesso accompagna il successo e la fama, un tema che merita attenzione e riflessione.