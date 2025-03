Un matrimonio da favola con un finale inaspettato

Il matrimonio tra Kim Kardashian e Kris Humphries è stato uno degli eventi più seguiti della televisione americana, un vero e proprio spettacolo che ha catturato l’attenzione di milioni di fan. Tuttavia, dietro le quinte di questa apparente favola si nasconde una storia ben diversa, fatta di segreti e sorprese. Kim, la regina dei reality, ha recentemente rivelato un dettaglio inaspettato riguardo al suo famoso anello di fidanzamento, un gioiello da 20,5 carati che ha fatto sognare molti. In un episodio della serie “The Kardashians”, ha confessato di aver pagato la maggior parte del costosissimo anello, un gesto che ha lasciato i fan increduli.

Un anello da sogno con un prezzo da capogiro

Il diamante, firmato dalla designer Lorraine Schwartz, è stato un simbolo di lusso e opulenza, ma la verità è che Kim ha contribuito per la maggior parte al suo acquisto. “Lui ha contribuito solo per un quinto”, ha dichiarato, rivelando che il resto era un investimento personale. Questo retroscena ha messo in luce non solo la natura del loro rapporto, ma anche le dinamiche che spesso si celano dietro le relazioni tra celebrità. La storia d’amore, che sembrava promettente, si è trasformata in un incubo legale, culminando in un divorzio che ha lasciato strascichi emotivi e finanziari.

Il divorzio e la battaglia legale

La separazione tra Kim e Kris è stata tutt’altro che semplice. Dopo soli 72 giorni di matrimonio, Kim ha chiesto il divorzio, ma la situazione si è complicata quando Kris ha richiesto la restituzione dell’anello. “Ero incinta di North, ma ancora ufficialmente sposata con lui. Per ottenere il divorzio, mi ha detto che avrei dovuto restituire l’anello… quello che avevo comprato io!”, ha raccontato Kim, evidenziando la frustrazione e la confusione che ha provato in quel periodo. La questione si è ulteriormente complicata quando Kris ha deciso di mettere l’anello all’asta, vendendolo per 749.000 dollari, una somma che, sebbene destinata a scopi benefici, non ha alleviato il dolore di Kim.

Un nuovo rapporto con i gioielli

Oggi, Kim Kardashian ha una collezione di gioielli che farebbe invidia a chiunque, ma il suo approccio è cambiato radicalmente dopo il furto subito a Parigi nel 2016. Da quel momento, ha scelto di non esibire più pezzi di valore in pubblico, un comportamento che riflette la sua crescente cautela nei confronti del lusso e della fama. Tuttavia, durante un recente matrimonio di alto profilo in India, ha iniziato a riconsiderare la possibilità di indossare nuovamente i suoi gioielli. Con un tocco di ironia, ha anche commentato sul suo futuro sentimentale, lasciando intendere che, dopo tre matrimoni e altrettanti divorzi, potrebbe essere più saggia nelle sue scelte.