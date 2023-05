Il responsabile delle risorse umane: trama e cast del film su Rai5

Ieri sera, 2 maggio 2023, è andato in onda su Rai 5 il film “Il responsabile delle risorse umane“, a breve disponibile su RaiPlay. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa parla il film e il cast.

Il responsabile delle risorse umane: la trama

“Il responsabile delle risorse umane” è un film di genere drammatico del 2010 diretto da Eran Riklis e tratto dall’omonimo romanzo di Abraham Yehoshua. Assunzioni e licenziamenti sono all’ordine del giorno, il compito del responsabile delle risorse umane è quello di conoscere i canditati, sottoporli a un colloquio e decidere se accettarli o rimandarli a casa. Per il protagonista, innominato come la maggioranza dei personaggi, si tratta di un lavoro meccanico e ripetitivo, che non guarda in faccia a nessuno. Un giorno, in un attentato suicida a Gerusalemme, muoiono una ventina di persone. Di una delle donne uccise pare che nessuno sappia nulla, fino a quanto una busta paga di un panificio non rivela che la vittima sconosciuta si chiamava Yulia, ed era una lavoratrice rumena licenziata solamente un mese prima. Il panificio incarica il responsabile delle risorse umane del riconoscimento del cadavere e del successivo rimpatrio della salma. L’uomo, che sta vivendo una profonda crisi esistenziale, si troverà a intraprendere un viaggio che lo porterà fino al paese della donna, a capo di un convoglio funebre formato dal figlio ribelle della donna morta, da un giornalista insopportabile, da una bizzarra console, da un autista veterano e da una bara. Il responsabile delle risorse umane, attraverso questo viaggio metterà in discussione se stesso, darà il colpo finale al proprio matrimonio e conoscerà una comunità povera ma orgogliosa.

Il film è molto coinvolgente, capace di appassionare i telespettatori, lasciando anche molto spazio all’interpretazione personale di ciò che accade.

Il film è stato presentato al Festival di Locarno del 2010 e ha ricevuto il Prix du Public Ubs.

Il responsabile delle risorse umane: il cast

Nel cast del film “Il responsabile delle risorse umane” troviamo nel ruolo del protagonista l’attore e doppiatore ucraino naturalizzato israeliano Mark Ivanir. Lo abbiamo visto recitare in film come “Schindelr”s List – La lista di Schindler” con Liam Neeson, “The Cutter – Il trafficante di diamanti”, “The Terminal”, “Pazzo pranzo di famiglia”, “The Good Shepherd – L’ombra del potere”, “Disastro a Hollywood”, “Agente Smart – Casino totale”, “Le avventure di Tintin – Il segreto dell’unicorno”, “Passioni e desideri”, “Qualcosa di straordinario”, “Una fragile armonia”, “Bye Bye Germany”, “7 giorni a Entebbe” e “Kajillionaire – La truffa è di famiglia”.

Nel cast troviamo anche i seguenti attori: Sylwia Drori, Gila Almagor, Roni Koren, Rosina Cambus, Noah Silver, Guri Alfi, Julian Negulesco, Bogdan Stanoevici e Reymond Amsalem.

Il responsabile delle risorse umane: dove vedere il film

Il film di genere drammatico “Il responsabile delle risorse umane” è andato in onda in prima serata ieri sera, 2 maggio 2023 su Rai5. Il prossimo passaggio in televisione sarà domenica 7 maggio alle 22,55 sempre su Rai5. Il film sarà poi disponibile anche sulla piattaforma streaming di RaiPlay. Per usufruire del servizio è necessario iscriversi a RaiPlay.