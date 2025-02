Il fenomeno del Republican Makeup su TikTok

Negli ultimi mesi, una nuova tendenza beauty ha catturato l’attenzione degli utenti di TikTok: il Republican Makeup. Questo stile di trucco, nato da un video della comica Suzanne Lambert, si propone di ironizzare sulle scelte estetiche delle donne sostenitrici del movimento conservatore americano. La comica, con il suo approccio dissacrante, ha messo in luce come il trucco delle supporter di Donald Trump possa apparire eccessivo e poco naturale.

Caratteristiche del Republican Makeup

Il Republican Makeup si distingue per l’uso di fondotinta dai toni aranciati e un finish ultra matte, che ricorda una pelle abbronzata in modo innaturale. Lambert, nel suo video, sottolinea che il trucco deve essere applicato con le mani, escludendo l’uso di spugnette, e che i correttori devono essere di tonalità molto più chiara rispetto al fondotinta. Inoltre, il contouring è praticamente assente, dando vita a un aspetto piatto e senza ombreggiature. Questo stile di trucco si oppone nettamente al concetto di Clean Beauty, che promuove una pelle sana e idratata.

Riferimenti culturali e figure iconiche

Il Republican Makeup trae ispirazione da figure femminili di spicco del conservatorismo americano, come Karoline Leavitt, Kristi Noem e Nancy Mace, ma anche dalla First Lady Melania Trump. Questi riferimenti sono frequenti nei video di TikTok dedicati a questa tendenza, che si è evoluta in un vero e proprio fenomeno virale. Altri creator hanno reinterpretato il look, enfatizzando l’aspetto abbronzato di Donald Trump, noto come Tandoori Tan, utilizzando bronzer e prodotti autoabbronzanti in modo abbondante.

Il potere dell’ironia nel beauty

Il Republican Makeup non è solo una semplice tendenza estetica, ma rappresenta un modo per affrontare temi politici attraverso l’ironia. La comica Suzanne Lambert ha saputo catturare l’attenzione del pubblico, utilizzando il trucco come strumento di critica sociale. Questo approccio ha reso il fenomeno ancora più interessante, poiché invita a riflettere su come la bellezza e la politica possano intrecciarsi in modi inaspettati. La viralità del trend dimostra che il mondo della bellezza è in continua evoluzione e che le nuove generazioni sono pronte a esplorare e reinterpretare le norme estetiche in chiave critica.