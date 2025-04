Un viaggio tra gioie e dolori

Licia Colò, nota conduttrice televisiva, ha recentemente condiviso la sua storia personale durante un’intervista a Verissimo. La sua vita è un intreccio di emozioni, tra la gioia della maternità e il dolore per la malattia della madre. In un racconto sincero, Licia ha aperto il suo cuore ai telespettatori, rivelando momenti di vulnerabilità e forza.

Il legame con i genitori

La conduttrice ha parlato del suo rapporto con i genitori, descrivendo il padre come un pilota che, nonostante la sua assenza fisica, le ha sempre fatto sentire la sua presenza. “In qualsiasi parte del mondo tu ti dovessi trovare in difficoltà, io in 24 ore sarò lì da te”, le diceva, un messaggio che ha segnato profondamente la sua vita. La madre, invece, è stata per lei un’amica e un’avventuriera, una figura che le ha trasmesso il coraggio e l’amore per l’avventura.

La malattia della madre e la fede

Uno dei momenti più difficili per Licia è stato affrontare la malattia della madre, che è rimasta bloccata in un letto per otto anni. Questo periodo ha messo a dura prova la sua fede e la sua resilienza. “Portala via”, ha confessato di aver detto in un momento di grande sofferenza, un pensiero che l’ha fatta sentire in colpa. La sua esperienza la porta a riflettere sull’importanza della vita e dei legami familiari.

La scoperta di una sorella

La morte del padre ha portato alla luce una nuova dimensione della sua vita: la scoperta di una sorella, Gioia, che non aveva mai conosciuto. Questo incontro ha rappresentato una rinascita per Licia, che ha trovato in Gioia una compagna di avventure e una nuova connessione familiare. “Siamo due sorelline di sette anni circa”, ha detto, sottolineando la gioia di questa nuova relazione.

La maternità e l’amore

A 42 anni, Licia ha vissuto la gioia della maternità, un desiderio che è emerso solo dopo aver incontrato il suo grande amore, Alessandro. La scelta del nome per sua figlia, Liala, è un simbolo di questo amore, unendo le iniziali dei genitori e un messaggio di eternità. Licia ha anche condiviso un’esperienza di amore tossico vissuta in gioventù, un capitolo che ha segnato la sua crescita personale e la sua consapevolezza.