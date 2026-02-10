Il primo figlio di Úrsula Corberó: la star di La Casa di Carta festeggia la maternità

La talentuosa attrice di La Casa di Carta, Úrsula Corberó, ha recentemente accolto il suo primo bambino, un momento che segna un nuovo e emozionante capitolo nella sua vita personale e professionale.

Il mondo del cinema spagnolo celebra la nascita del primo figlio di Úrsula Corberó, l’attrice nota per il suo ruolo di Tokyo nella serie di successo La Casa di Carta. Insieme al compagno, Chino Darín, anch’egli attore, hanno accolto il loro bambino in un clima di grande riservatezza, evitando clamori mediatici riguardo alla propria vita privata.

Il piccolo è venuto alla luce il 9 febbraio 2026 in una clinica di Barcellona, la città natale di Úrsula.

La coppia ha scelto di vivere questo momento senza eccessive attenzioni, come era avvenuto durante tutta la gravidanza, la cui notizia era stata confermata solo a settembre dello scorso anno.

La gravidanza e l’anticipazione della nascita

La dolce attesa di Úrsula ha rappresentato un periodo di gioia e serenità. Chino Darín, attraverso un post sui social, ha voluto esprimere il suo entusiasmo scrivendo “May the force be with you”, un messaggio che sembrava anticipare l’imminente arrivo del loro bambino.

I fan hanno iniziato a speculare sul sesso del nascituro, alimentati da indizi come delle scarpine blu condivise online.

Un amore duraturo

La storia d’amore tra Úrsula e Chino ha avuto inizio nel 2015 sul set della serie La Embajada. Da quel momento, i due attori hanno costruito un legame forte, decidendo di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Solo dopo un lungo periodo di riservatezza, hanno scelto di rivelare la loro storia, consolidando un amore che dura da oltre dieci anni.

La coppia, che divide la propria vita tra Spagna e Argentina, ha sempre preferito proteggere la propria intimità. L’arrivo del bambino rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento di grande felicità per le famiglie coinvolte. Il padre di Chino, Ricardo Darín, ha espresso la sua gioia affermando che diventare nonno è un’esperienza meravigliosa.

Il nuovo capitolo della vita di Úrsula

Essere diventata madre è un passo significativo per Úrsula Corberó, che affronta questo nuovo capitolo con entusiasmo e determinazione.

La scelta di partorire a Barcellona le ha permesso di essere circondata dall’affetto dei suoi cari in un momento così importante. La nascita del suo primo figlio segna una nuova fase della sua vita, ricca di emozioni e aspettative.

Sebbene i dettagli sul nome e sul sesso del bambino non siano stati confermati ufficialmente, l’atmosfera di felicità e amore è palpabile. La coppia ha dimostrato di avere un legame profondo e autentico, e il loro bambino sarà sicuramente cresciuto in un ambiente affettuoso e stimolante.

L’arrivo del primo figlio di Úrsula Corberó e Chino Darín rappresenta un momento di grande gioia non solo per loro, ma anche per i fan e le famiglie che hanno seguito la loro storia d’amore. Con il loro amore, i due attori continueranno a costruire una vita insieme, arricchita da questo nuovo e prezioso legame familiare.