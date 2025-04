Un evento da sogno a Venezia

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez si preannuncia come uno degli eventi più esclusivi e chiacchierati dell’anno. La scelta di Venezia, con i suoi canali romantici e la sua storia affascinante, rende questa celebrazione ancora più magica. I festeggiamenti si svolgeranno dal 24 al 26 giugno, e la coppia ha deciso di non badare a spese per rendere questo giorno indimenticabile.

Un costo da capogiro

Secondo le prime stime, il costo totale del matrimonio potrebbe superare i 30 milioni di dollari. Questa cifra astronomica include l’affitto di un’isola privata, la blindatura della location e l’accoglienza degli ospiti in alcuni dei più lussuosi alberghi di Venezia. Ogni suite d’albergo avrà un costo di circa 9mila euro a notte, portando la spesa totale per l’alloggio degli invitati a circa 2,7 milioni di euro. Un investimento che riflette il prestigio e la ricchezza della coppia.

Un elenco di invitati da star

La lista degli invitati è altrettanto impressionante. Tra i nomi più noti ci sono Leonardo DiCaprio, che parteciperà con la fidanzata Vittoria Ceretti, e Tiffany Trump con il marito Michael Boulos. Si vocifera anche della possibile presenza di Donald Trump Jr. con la sua nuova compagna. Questo matrimonio non sarà solo una celebrazione d’amore, ma anche un raduno di celebrità e personaggi influenti, rendendolo un evento da non perdere.

Privacy e lusso a bordo dello yacht Koru

Per garantire la privacy della coppia e dei loro ospiti, i festeggiamenti si svolgeranno a bordo dello yacht Koru, lontano da occhi indiscreti. La cerimonia, tuttavia, avrà luogo sull’isola di San Giorgio, un luogo incantevole e riservato, perfetto per un evento così esclusivo. La scelta di Venezia non è casuale: la città è conosciuta per la sua bellezza e il suo fascino, rendendola la cornice ideale per un matrimonio da favola.

Un matrimonio che fa sognare

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez rappresenta non solo un’unione d’amore, ma anche un simbolo di lusso e opulenza. Con un budget che supera le aspettative e una lista di invitati da capogiro, questo evento si preannuncia come un momento indimenticabile nella storia delle celebrazioni di alto profilo. Mentre il mondo attende con ansia di vedere come si svolgerà questa celebrazione, una cosa è certa: sarà un matrimonio che farà parlare di sé per molto tempo.