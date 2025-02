Il make-up di Sarah Toscano: un esempio di freschezza e modernità

La giovane cantante Sarah Toscano ha catturato l’attenzione al Festival di Sanremo 2025 non solo per la sua voce, ma anche per i suoi look di make-up, che riflettono perfettamente le tendenze della Gen Z. In collaborazione con la make-up artist Chantal Ciaffardini, ingaggiata da YSL Beauty, Sarah ha presentato una serie di beauty look che hanno saputo mescolare freschezza e audacia, rendendola un’icona di stile contemporaneo.

Le quattro declinazioni di stile di Sarah

Durante le serate del festival, Sarah ha mostrato quattro diverse interpretazioni del suo make-up, ognuna ispirata a stili diversi: dall’it girl alla super modella degli anni ’90, fino a influenze del K-Pop. Chantal Ciaffardini ha spiegato che l’obiettivo era quello di valorizzare la bellezza naturale di Sarah, mantenendo sempre un aspetto fresco e luminoso. La base del trucco era caratterizzata da un effetto glow, con un blush brillante applicato strategicamente per esaltare i punti luce del viso.

I segreti del trucco di Sarah: dalla base agli occhi

Uno degli aspetti fondamentali del make-up di Sarah è la cura della base, che deve apparire perfetta e luminosa. Chantal ha utilizzato un blush luminoso applicato sugli zigomi e sotto gli occhi per creare un effetto di rotondità e freschezza. Le labbra, sempre nude e lucide, sono state enfatizzate con prodotti cremosi, evitando colori troppo forti. La tendenza è quella di ottenere un effetto ‘your lips but better’, dove il colore naturale delle labbra viene amplificato senza eccessi.

Ciglia e sguardo: il focus della Gen Z

Per la Gen Z, le ciglia rappresentano un elemento chiave del make-up. Sarah ha optato per un look che enfatizza lo sguardo, utilizzando mascara in abbondanza e puntando su un trucco degli occhi ben strutturato. Chantal ha sottolineato l’importanza di un lavoro di posizionamento del mascara e della matita waterproof per ottenere un effetto naturale ma d’impatto. Questo approccio ha permesso a Sarah di esprimere la sua personalità attraverso il make-up, rendendola un modello di riferimento per le giovani generazioni.

Consigli per ricreare il look di Sarah Toscano

Se desideri replicare il make-up di Sarah Toscano, ecco alcuni consigli pratici da seguire: inizia con un blush illuminante per dare vita al viso, segui con un lip glow per un effetto bagnato e utilizza un correttore illuminante per accentuare i punti luce. Infine, non dimenticare un buon mascara per valorizzare le ciglia. Questi semplici passaggi ti aiuteranno a ottenere un look fresco e moderno, proprio come quello di Sarah.