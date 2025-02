Un legame messo alla prova

La storia di Paola e Chiara Iezzi è un racconto di resilienza e amore fraterno. Dopo un periodo di tensioni e allontanamenti, le due cantanti milanesi hanno trovato il modo di riavvicinarsi, riscoprendo la loro connessione profonda. In un recente episodio del podcast Supernova, Paola ha condiviso i dettagli di questo viaggio, rivelando le difficoltà che hanno affrontato e il ruolo cruciale della loro nonna nel processo di riconciliazione.

Il supporto della famiglia

Durante il periodo di distacco, non solo le sorelle hanno vissuto momenti di solitudine, ma anche i loro genitori hanno sofferto per la situazione. Paola ha raccontato come la nonna, figura centrale nella loro vita, abbia svolto un ruolo fondamentale nel farle riavvicinare. “È stata una delle persone che poi ci ha spinto a vederci”, ha dichiarato Paola, sottolineando l’importanza del supporto familiare nei momenti difficili. Questo legame ha permesso loro di affrontare le tensioni e di ritrovare la serenità necessaria per lavorare insieme.

La crescita personale attraverso il distacco

Paola ha anche riflettuto su come il distacco sia stato un’opportunità per entrambe di crescere come individui. “Abbiamo capito un sacco di cose stando lontane”, ha affermato, evidenziando come gli allontanamenti possano essere funzionali alla crescita personale. Questo periodo di separazione ha permesso loro di esplorare le proprie identità al di fuori del duo, un’esperienza che ha arricchito il loro legame e ha reso il loro ritorno sul palco ancora più significativo.

Una visione sul matrimonio e la felicità

Oltre alla sua carriera musicale, Paola ha condiviso anche le sue riflessioni sul matrimonio e sulla felicità. Pur essendo felice accanto al suo compagno Paolo Santambrogio, ha rivelato di non aver mai sentito il bisogno di sposarsi. “Il matrimonio mi ha sempre fatto un po’ terrore”, ha confessato, spiegando come le aspettative sociali possano influenzare le scelte delle donne. La sua visione del rapporto si basa sulla libertà e sull’equilibrio, elementi che considera fondamentali per una relazione sana e duratura.