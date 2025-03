Il legame tra genitori e figli: la musica come terapia

Un incontro speciale a La Volta Buona

Recentemente, Paolo Kessisoglu e sua figlia Lunita, nota nel mondo della musica con il nome d’arte IAMOLLIE, sono stati ospiti della trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo. Durante l’intervista, i due hanno parlato del loro nuovo singolo, “Paura di me”, presentato al Festival di Sanremo 2025. Questo brano affronta il complesso tema del rapporto tra genitori e figli, spesso caratterizzato da incomprensioni e silenzi.

La musica come strumento di comunicazione

“La canzone è stata un modo terapeutico di dirci le cose”, ha spiegato Paolo, sottolineando come la scrittura del testo sia stata un’esperienza emotivamente intensa per entrambi. Lunita ha aggiunto: “Abbiamo tirato fuori quello che il nostro inconscio già covava. Scrivere insieme ci ha emozionato”. Questo processo creativo ha permesso loro di affrontare sentimenti e pensieri che, altrimenti, sarebbero rimasti inespressi.

Momenti di difficoltà e riconciliazione

Durante l’intervista, Lunita ha condiviso alcuni momenti difficili vissuti con il padre. “C’è stato un periodo in cui ero confusa e non ci vedevamo spesso. Mi mancava, ma non sapevo come affrontare la situazione”, ha confessato. Paolo ha risposto: “A volte basta una telefonata o un semplice abbraccio”. Questo scambio di parole mette in luce quanto sia importante la comunicazione, anche quando sembra difficile. Entrambi hanno riconosciuto che, nonostante le sfide, il loro legame è diventato più forte.

La consapevolezza nella genitorialità

Paolo ha riflettuto sul ruolo di genitore, affermando che “non è facile capire i propri figli”. Ha sottolineato l’importanza di essere consapevoli delle proprie limitazioni come educatori e di affrontare le difficoltà con umiltà. “Dobbiamo partire sapendo di essere scarsi e che ci possono essere dei problemi”, ha detto, evidenziando la complessità della natura umana. Questa consapevolezza è fondamentale per costruire un rapporto solido e sincero con i propri figli.

Un futuro luminoso per Paolo e Lunita

Nonostante le sfide, il rapporto tra Paolo e Lunita sembra essere in continua evoluzione. Dopo la separazione dalla moglie nel 2021, Kessisoglu ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita, legandosi a Silvia Rocchi. Tuttavia, il legame con la figlia rimane una priorità. La loro storia dimostra che, anche nei momenti di difficoltà, la musica e la comunicazione possono fungere da ponte per superare le incomprensioni e rafforzare i legami familiari.