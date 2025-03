Un legame oltre i formalismi

La vita è fatta di legami, alcuni più forti di altri, e quello tra Clizia Incorvaia e Eleonora Giorgi è un esempio di affetto e complicità. Clizia, in un momento di grande dolore per la perdita della suocera, ha voluto condividere con il settimanale Gente le ultime parole di Eleonora, parole che risuonano come un testamento di amore e saggezza. La 44enne, madre di due figli, ha descritto la sua suocera come una figura fondamentale nella sua vita, capace di trasmettere valori importanti e di ispirarla nella sua carriera.

Le ultime parole di Eleonora

Eleonora Giorgi, attrice di grande talento, era già ricoverata in clinica a Roma quando ha avuto l’opportunità di parlare con Clizia. “Adesso ti passo il testimone”, le ha detto, sottolineando l’importanza di non perdere di vista ciò che conta davvero nella vita: la famiglia, l’amore e la gratitudine. Queste parole, cariche di significato, hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Clizia, che ha promesso di onorare il desiderio della suocera di concentrarsi sulla felicità e sui legami familiari.

Un’amicizia che va oltre il sangue

Clizia ha descritto il loro rapporto come un’amicizia profonda, caratterizzata da una complicità che andava oltre i ruoli familiari. Eleonora non era solo una suocera, ma una vera e propria amica, che ha sempre sostenuto Clizia nella sua carriera e nelle sue passioni. “Ci accomunava un certo candore di fondo e l’amore per la moda”, ha rivelato Clizia, evidenziando come la suocera fosse una fonte di ispirazione per lei. Questo legame ha permesso a Clizia di crescere sia come persona che come professionista, ricevendo consigli e incoraggiamenti che l’hanno aiutata a trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo.

Un’eredità di amore e saggezza

La scomparsa di Eleonora Giorgi lascia un vuoto incolmabile, ma il suo insegnamento vive attraverso Clizia e i suoi figli. La 44enne ha sottolineato come Eleonora fosse una madre e una nonna straordinaria, capace di infondere calma e saggezza. “Mi ha sempre protetta dal mio essere impetuosa”, ha detto Clizia, riflettendo su quanto la suocera l’abbia aiutata a trovare equilibrio nella vita. La presenza di Eleonora sarà sempre ricordata con affetto, e il suo messaggio di amore e gratitudine continuerà a risuonare nella vita di Clizia e della sua famiglia.