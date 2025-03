Il Granduca Henri e la sua incredibile fortuna

Il Granduca Henri di Lussemburgo, pur non essendo il sovrano più famoso d’Europa, si distingue per la sua straordinaria ricchezza. Con un patrimonio netto di circa 4 miliardi di dollari, il Granduca rappresenta un esempio di come un monarca possa accumulare fortune in modo indipendente. A differenza della famiglia reale britannica, che si affida a fondi pubblici, i reali lussemburghesi hanno costruito la loro fortuna attraverso investimenti e proprietà private.

Le proprietà del Granduca

Henri possiede un impressionante portafoglio immobiliare che include tre residenze ufficiali, tra cui il Palazzo Granducale, situato nel cuore della capitale. Questo palazzo non è solo un simbolo del potere, ma è anche aperto al pubblico durante i mesi estivi, con i proventi delle visite devoluti a opere di beneficenza. Oltre al Palazzo Granducale, il Granduca è proprietario del Castello di Berg e del Castello di Fischbach, luoghi dove ama trascorrere il suo tempo libero.

Il futuro del Granducato

Con l’abdicazione prevista entro il 2025, il Granduca Henri si prepara a passare il testimone al figlio maggiore, il Granduca Guillaume. La transizione di potere solleva interrogativi su come la ricchezza del padre verrà gestita dal nuovo sovrano. Guillaume, attualmente di 43 anni, potrebbe ereditare non solo il titolo, ma anche un patrimonio che lo renderebbe uno dei monarchi più ricchi d’Europa.

In un contesto globale, il Granduca Henri si colloca al settimo posto tra i monarchi più ricchi, dietro figure come il Re Vajiralongkorn di Thailandia e il Sultano del Brunei. Nonostante la sua fortuna, il Granduca continua a mantenere un profilo basso, dedicandosi ai suoi doveri ufficiali e alla beneficenza, dimostrando che la vera nobiltà risiede anche nella generosità.