Un messaggio toccante che ha unito due ex amanti in un momento difficile.

Un momento di grande dolore

La vita può riservare momenti inaspettati e dolorosi, come la perdita di una persona cara. Antonella Mosetti, nota showgirl e ex volto di ‘Non è la Rai’, ha recentemente vissuto un’esperienza straziante: la morte del padre, avvenuta dopo un lungo ricovero in una RSA a Roma. Questo evento ha segnato profondamente la sua vita, ma ha anche portato alla luce gesti di affetto inaspettati da parte di chi le è stato vicino.

Il messaggio di Aldo Montano

Ospite del programma ‘Storie di donne al bivio’, Antonella ha condiviso un momento toccante che l’ha profondamente commossa. L’ex compagno Aldo Montano, famoso schermidore toscano, le ha inviato un messaggio che ha toccato il suo cuore. “Aldo mi ha mandato un messaggio pazzesco, da lacrime vere, lunghissimo. Lì ho capito tutto il bene che ci lega, perché siamo anche cresciuti insieme”, ha rivelato Antonella. Questo gesto ha dimostrato che, nonostante la fine della loro relazione, il legame affettivo e la stima reciproca sono rimasti intatti.

Riflessioni sull’amore e l’affetto

Antonella ha sottolineato l’importanza dell’affetto che si prova per le persone che si amano, affermando: “Quando ti ami ti vuoi bene per tutta la vita. C’è stima e c’è affetto”. Queste parole risuonano profondamente, specialmente in un momento di lutto, dove il supporto emotivo diventa fondamentale. La showgirl, attualmente single, ha trovato conforto in questo gesto, che le ha ricordato che l’amore può manifestarsi in modi inaspettati e che le relazioni, anche quelle terminate, possono continuare a nutrire il nostro spirito.

La carriera di Antonella Mosetti

Oltre alla sua vita privata, Antonella ha parlato anche della sua carriera attuale, che ha preso una piega inaspettata. Attualmente, lavora su una piattaforma online, dove offre contenuti personalizzati. “Quando ricevo richieste troppo hot, non le faccio. Se invece mi vuoi vedere come in un calendario, o vuoi un messaggio personalizzato, lo posso fare”, ha spiegato. Nonostante i guadagni siano inferiori rispetto ai tempi d’oro della televisione, Antonella sembra soddisfatta della sua scelta professionale, anche se ammette che i ricavi non sono paragonabili a quelli del passato.