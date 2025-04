Un cambiamento inaspettato nei palinsesti

La recente scomparsa di Papa Francesco ha avuto un impatto significativo sui palinsesti televisivi italiani, costringendo molti programmi a rivedere le loro programmazioni. Tra questi, The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi, ha subito un’interruzione della diretta, lasciando i fan in attesa di notizie. La puntata del 21 aprile, che avrebbe dovuto andare in onda, è stata cancellata, sollevando interrogativi sul futuro del programma. Questo evento ha messo in luce non solo la sensibilità del momento, ma anche le difficoltà che il programma sta affrontando in termini di ascolti.

Ascolti deludenti e voci di cancellazione

Negli ultimi giorni, le voci di una possibile cancellazione anticipata di The Couple si sono intensificate. Secondo fonti vicine al programma, il reality show ha registrato ascolti ben al di sotto delle aspettative, con un crollo significativo dello share dopo la prima puntata. La seconda puntata ha visto un calo drastico, passando dal 18,55% al 13%, un segnale preoccupante per la rete. Questo calo ha portato a speculazioni sul fatto che il programma, originariamente previsto per otto puntate, potrebbe chiudere prima del previsto. Le indiscrezioni suggeriscono che la puntata del 21 aprile fosse cruciale per determinare il destino del reality.

Il futuro di The Couple e il ritorno de L’Isola dei Famosi

Con la terza puntata programmata per il 28 aprile, molti si chiedono se il programma avrà la possibilità di recuperare terreno. Tuttavia, il rinvio della puntata non fa altro che alimentare i dubbi su una chiusura anticipata. Le ultime notizie indicano che la finale di The Couple potrebbe avvenire il 5 maggio, ma senza conferme ufficiali, il futuro del programma rimane incerto. Nel frattempo, si parla già del ritorno de L’Isola dei Famosi, con Veronica Gentili alla conduzione e Simona Ventura come opinionista. I concorrenti sono già in fase di preparazione per il loro shooting fotografico, segno che la rete sta già guardando avanti, mentre il destino di The Couple resta in bilico.