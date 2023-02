In uscita venerdì 3 marzo la nuova commedia romantica di Netflix. Scopri in questo articolo cast e trama.

Alauda Ruiz de Azúa, dopo il successo del suo lungometraggio Lullaby (2022), che gli ha permesso di vincere il Goya Award come miglior regista, torna sugli schermi con la commedia romantica “il futuro in un bacio”.

Il futuro in un bacio: la trama

Il futuro in un bacio racconta la storia di Javier, che all’età di sedici anni bacia una ragazza per la prima volta scoprendo di avere il dono della veggenza o almeno della veggenza amorosa. Con un solo bacio riesce a vedere il futuro di una relazione prima di iniziarla, cosa che finora gli ha impedito di avere storie a lungo termine, perché è lui a concluderle prima che le cose inizino a peggiorare.

Ma tutto cambia la sera in cui bacia Lucía e si vede felicemente sposato con figli. Il problema? Lei è la ragazza del suo migliore amico.

Il futuro in un bacio: il cast

Nel cast troviamo, Álvaro Cervantes che interpreta il protagonista Javier, Gorka Otxtoa invece interpreta il suo migliore amico.

Silvia Alonso interpreta Lucia, la donna che Javier vede nel suo futuro.

Susana Abaitua, Pilar Castro, Fabia Castro, Ninton Sánchez, Lara Oliete, Mauro Muñiz, De Urquiza e Adrián Fernández Sánchez vanno a completare il resto del cast.

Il futuro in un bacio: durata e uscita

Il film da titolo originale “Eres tù”, dura 1 ora e 36 minuti e sarà disponibile su Netflix a partire dal 3 marzo.

Secondo i produttori, Alauda Ruiz de Azua è una regista con una visione molto speciale che ha davanti a sé un futuro promettente: “Le sue capacità, sommate a un cast e a una troupe fantastica, sono per il film Netflix Il futuro in un bacio una garanzia di successo”.

Alauda Ruiz de Azua ha affermato: “Dirigere il mio secondo film per Netflix è stata un’opportunità per acquisire esperienza professionale e capire chi sono come regista con un’opera molto diversa rispetto al mio lungometraggio di debutto. Raccontare la storia di Javier e Lucia è stata per me una sfida tanto divertente quanto arricchente”.