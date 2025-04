Il funerale di Papa Francesco: un evento atteso

Il funerale di Papa Francesco, previsto per lunedì a Piazza San Pietro, rappresenta un momento di grande commozione per i fedeli e per il mondo intero. La scelta di un rito semplice, come da lui stesso desiderato, riflette la sua umiltà e il suo attaccamento ai valori cristiani. La celebrazione avrà luogo all’aperto, permettendo a migliaia di persone di partecipare e dare l’ultimo saluto al Pontefice.

La preparazione del rito funebre

In Vaticano, la macchina organizzativa è già in moto per garantire che tutto si svolga secondo le volontà di Papa Francesco. La Messa esequiale sarà officiata dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Questo evento non solo segna la fine di un’era, ma rappresenta anche un momento di riflessione per tutti coloro che hanno seguito il suo pontificato. La scelta di non avere due veglie funebri, ma una sola, e di rinunciare a cerimonie elaborate, sottolinea il desiderio di semplicità del Papa.

Un addio sobrio e significativo

La salma di Papa Francesco sarà esposta ai fedeli per tre giorni nella Basilica di San Pietro, ma con una sobrietà che caratterizza il suo stile. Non ci sarà un catafalco elevato, ma una semplice bara di legno aperta, visibile a tutti. Questa scelta, insieme alla decisione di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, riflette il suo legame speciale con questo luogo. La sua volontà di essere tumulato in un luogo diverso rispetto ai suoi predecessori rappresenta un gesto significativo, che invita alla riflessione sulla sua vita e sul suo operato.

Il Novendiale e il futuro della Chiesa

Il funerale di Papa Francesco darà inizio al Novendiale, un periodo di nove giorni di lutto solenne. Durante questo tempo, verranno celebrate messe quotidiane in suffragio del Papa defunto, un’antica consuetudine che unisce i fedeli in preghiera. Dopo questo periodo, si aprirà la fase del Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale per la Chiesa, che si prepara a scegliere un nuovo leader in un contesto di sfide e opportunità.