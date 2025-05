Il film “Fuori” e la sua protagonista

Il cinema italiano si prepara a brillare al Festival di Cannes 2025 con il film Fuori, diretto da Mario Martone. Questa pellicola rappresenta un’importante occasione per il nostro paese, essendo l’unico film italiano in concorso tra i ventuno titoli selezionati. Al centro della storia troviamo la figura affascinante e complessa di Goliarda Sapienza, una scrittrice che ha lasciato un segno indelebile nella letteratura del ‘900. Interpretata da Valeria Golino, la Sapienza affronta una serie di eventi che la porteranno a una profonda rinascita personale.

Trama e tematiche del film

Ambientato nella calda Roma del 1980, Fuori racconta le vicende di Goliarda, che si ritrova in carcere per un furto di gioielli. Qui, l’incontro con alcune giovani detenute diventa un momento cruciale per la sua vita. La pellicola esplora temi di rinascita, amicizia e liberazione, mostrando come le relazioni tra donne possano essere una fonte di forza e ispirazione. Uscita di prigione, Goliarda continua a mantenere i legami con le sue compagne, in particolare con Roberta, interpretata da Matilda De Angelis, una delinquente abituale e attivista politica. Questo legame, profondo e incompreso, diventa il motore della sua creatività e della sua voglia di vivere.

Il cast e la regia di Mario Martone

Oltre a Valeria Golino e Matilda De Angelis, il cast di Fuori include anche la cantante Elodie, che interpreta Barbara, e attori di spicco come Stefano Dionisi e Antonio Gerardi. La regia di Mario Martone, noto per il suo approccio sensibile e profondo, promette di portare sul grande schermo una storia che non solo intrattiene, ma invita anche alla riflessione. Martone ha condiviso la sua esperienza di lavoro con le attrici, sottolineando come la loro visione femminile abbia arricchito il progetto. La scelta di girare in parte a Rebibbia, con la partecipazione di ex detenute, ha aggiunto un ulteriore strato di autenticità al film.

Il significato di Goliarda Sapienza oggi

Goliarda Sapienza è considerata un’icona della letteratura femminista e un simbolo di libertà e creatività. La sua opera, caratterizzata da una scrittura audace e innovativa, continua a ispirare generazioni di donne. La trasposizione cinematografica della sua vita e delle sue opere rappresenta un’importante occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella società e nella cultura contemporanea. Valeria Golino, che ha dedicato anni alla comprensione della Sapienza, ha dichiarato di voler rendere omaggio alla sua figura senza cercare di imitarla, ma piuttosto cercando di incarnarne lo spirito.