Il ritorno del mermaidcore in chiave dark

Nel panorama beauty del 2025, una delle tendenze più attese è senza dubbio il dark siren make up, una reinterpretazione affascinante e misteriosa del classico trucco da sirena. Secondo le previsioni di Pinterest, questo stile, che unisce elementi punk e richiami agli anni 2000, sta guadagnando popolarità e si prevede che continuerà a dominare le ricerche online. Dimenticate le sirene dai colori pastello e dai riflessi sognanti: la nuova sirena abita gli abissi e porta con sé un’aura di mistero e seduzione.

Caratteristiche del dark siren make up

Il trucco da dark siren si distingue per i suoi occhi allungati, l’uso audace di eyeliner e ombretti dai toni freddi e metallici. La pelle, eterea e semi opaca, è illuminata da accenti argentati, mentre le labbra si tingono di tonalità scure e misteriose. La chiave per ricreare questo look è l’eyeliner, che deve essere applicato in modo da allungare l’occhio, creando un effetto affascinante e seducente. Le sfumature di grigio, blu e oro si mescolano per dare vita a un trucco che è al contempo audace e sofisticato.

Come realizzare il look dark siren

Per ottenere un look da dark siren, inizia con una base di trucco leggera e naturale. Applica un ombretto opaco su tutta la palpebra, seguendo la forma allungata dell’eyeliner. Scegli tonalità scure come il grigio o il marrone freddo, arricchite da tocchi di glitter per un effetto luminoso. Le labbra possono essere enfatizzate con un rossetto taupe o un nude scuro, mentre un tocco di blush leggero completerà il look. Non dimenticare di aggiungere ciglia finte per intensificare lo sguardo e dare un tocco drammatico al tuo make up.

Accessori e capelli per completare il look

Per abbinare il trucco, i capelli bagnati e ondulati sono un must. Questo stile non solo richiama l’immagine delle sirene, ma aggiunge anche un elemento di freschezza e modernità al look. Puoi optare per una manicure ispirata al mare, con colori che richiamano le onde e la spuma del mare. Gli accessori, come orecchini a forma di conchiglia o collane con perle, possono completare il tuo outfit, rendendolo ancora più affascinante e in linea con il tema marino.