Un momento di grande tristezza

La scomparsa di Papa Francesco ha colpito profondamente il mondo intero, e tra coloro che hanno voluto esprimere il loro cordoglio ci sono i Reali di Spagna. Re Felipe e la Regina Letizia, insieme alla Regina emerita Sofia, hanno firmato il libro delle condoglianze, un gesto simbolico che rappresenta la loro vicinanza alla Chiesa cattolica e alla comunità mondiale in questo momento di lutto. La morte del Papa, avvenuta il 21 aprile, ha segnato un’epoca e ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di molti.

Un gesto di rispetto e ammirazione

Il Re Felipe ha inviato un telegramma al Cardinale Giovanni Battista Re, esprimendo le sue più sentite condoglianze. In questo messaggio, ha sottolineato l’importanza della figura di Papa Francesco, non solo come leader spirituale, ma anche come uomo di pace e giustizia. La Regina Letizia e la Regina emerita Sofia, vestite a lutto, hanno voluto rendere omaggio al Pontefice recandosi nella cappella della Nunziatura, dove hanno potuto esprimere il loro affetto e rispetto di fronte a una foto del Papa.

Un legame speciale con il Papa

La famiglia reale spagnola ha avuto l’opportunità di incontrare Papa Francesco in diverse occasioni. L’udienza privata del 2014, durante la quale la Regina Letizia indossò un abito bianco, è stata particolarmente significativa. Questo incontro ha segnato la prima visita all’estero dei Reali dopo la loro incoronazione. Le parole di Re Felipe, che espressero la speranza di rivedere il Papa in Spagna, risuonano ora con una tristezza profonda, ma anche con un senso di gratitudine per il suo operato e la sua dedizione.

Un programma modificato per onorare il Papa

In seguito alla notizia della morte di Papa Francesco, il programma ufficiale dei Reali di Spagna è stato modificato. Dopo aver firmato il libro delle condoglianze, hanno partecipato a un pranzo in onore della cerimonia di consegna del Premio Cervantes. Questo gesto dimostra come, nonostante il dolore, la monarchia continui a svolgere il proprio ruolo istituzionale, mantenendo viva la memoria del Papa e il suo messaggio di amore e unità.