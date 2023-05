Il Cerchio, film del 2022: trama e dove vederlo

L’11 maggio su Sky andrà in onda in esclusiva il documentario finalista ai David di Donatello “Il Cerchio“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Il Cerchio: di cosa parla il documentario?

“Il Cerchio” è un film di genere documentario del 2022 diretto dalla regista, sceneggiatrice e assistente alla regia Sophie Chiarello, nata in Francia ma che vive in Italia. Questo documentario è candidato come miglior documentario ai David di Donatello. Ma, di cosa parla? “Il Cerchio” è un vero e proprio esperimento sociale. La regista, infatti, ha seguito con la cinepresa per ben cinque anni una classe di bambini delle elementari, al fine di catturare il loro punto di vista sul mondo, i loro pensieri, le loro emozioni e le loro sensazioni. Questi bambini si pongono domande universali e particolari e ne discutono, ridono e si confrontano l’uno con l’altro. Man mano che crescono i loro pensieri si trasformano e diventano più consapevoli, arrivando a formare un cerchio all’interno del quale tutti loro si relazionano, si ascoltano e ogni giorno scoprono e imparano qualcosa di nuovo. Alla fine verrà fuori un ritratto del mondo odierno che però visto dai bambini è molto diverso da come lo vediamo noi adulti.

Ecco la trama ufficiale del documentario “Il Cerchio“:

“Chi sono i bambini di oggi? Che cosa pensano? Cosa vedono e cosa riescono ad afferrare del mondo degli adulti? Per rispondere, la regista Sophie Chiarello, decide di seguire per cinque anni, con la sua telecamera, gli alunni di una classe elementare, abbassando il suo sguardo ad altezza bambino in modo da catturare il loro punto di vista sul mondo. Che cos’è l’amore? Che cosa sono i migranti? Quali sono le differenze tra maschi e femmine? Che cosa vuol dire diventare adulti? Ma soprattutto, chi è Babbo Natale? Queste sono solo alcune delle domande universali su cui i bambini ridono, discutono e si confrontano dalla prima alla quinta elementare, formando di volta in volta un cerchio dove insieme si relazionano, si ascoltano e scoprono qualcosa di nuovo, anche su loro stessi. In poche parole: crescono.”

“Il Cerchio” non è un documentario sui bambini ma con i bambini. In questo documentario si parla di loro ma anche degli adulti. Lo sguardo dei più piccoli è sempre comunque puntato su noi adulti, è infatti attraverso gli adulti che i bambini crescono e imparano a conoscere il mondo. Interiorizzano quello che gli adulti dicono e quello che fanno, per loro ogni cosa è nuova. Sophie Chiarello ha davvero avuto una fantastica idea nel realizzare questo documentario che, oltre a offrirci il punto di vista dei bambini, può insegnare molto a noi adulti.

Il Cerchio: dove vedere il documentario

“Il Cerchio” è un film di genere documentario del 2022, scritto e diretto da Sophie Chiarello. Il documentario cattura il punto di vista dei bambini sul mondo ed è inoltre finalista ai David di Donatello. Giovedì 11 maggio in esclusiva su Sky Documentaries verrà trasmesso a partire dalle 21.15. “Il Cerchio” sarà poi disponibile on demand e in streaming solo su NOW, previo abbonamento alla piattaforma.