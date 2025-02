Un centro all’avanguardia nel cuore di Roma

Inaugurato nel settembre del 1987, il Centro Odontoiatrico Nomentano si è affermato come uno dei punti di riferimento per la salute dentale nella capitale. Con un numero impressionante di oltre 1500 recensioni a cinque stelle su Google, questo studio dentistico ha saputo conquistare la fiducia dei pazienti, sia di quelli storici che di chi si avvicina per la prima volta ai suoi servizi. La chiave del suo successo risiede nella continua innovazione e nell’uso di tecnologie all’avanguardia, che permettono di offrire trattamenti sempre più efficaci e sicuri.

Un team di esperti al servizio della bellezza e della salute

Il dottor Antonio Praticò, uno dei responsabili del centro, sottolinea l’importanza di un approccio multidisciplinare. “La nostra missione è garantire un servizio di alta qualità, combinando competenze odontoiatriche con un’attenzione particolare all’estetica”, afferma. La dottoressa Ludovica Pollifrone, specializzata in medicina estetica, si occupa di trattamenti volti a migliorare l’aspetto del viso, rispondendo così alle esigenze di chi desidera un intervento sicuro e professionale. “La cura dedicata a ogni paziente è la nostra forza”, aggiunge la dottoressa Pollifrone, evidenziando l’importanza della prevenzione e della personalizzazione dei trattamenti.

Nuove specializzazioni per un servizio completo

Recentemente, il team del Centro Odontoiatrico Nomentano si è ampliato con l’ingresso di due nuovi odontoiatri: la dottoressa Rebecca Manenti, specializzata in ortodonzia, e il dottor Amedeo Coppola, esperto in chirurgia orale e implantologia. La dottoressa Manenti si distingue per la sua capacità di instaurare un rapporto di fiducia con i pazienti, offrendo percorsi ortodontici su misura, mentre il dottor Coppola si occupa di garantire soluzioni specifiche per la sostituzione dei denti mancanti. “Ogni intervento è pianificato con la massima attenzione”, sottolinea il dottor Coppola, evidenziando l’importanza della sicurezza e dei risultati eccellenti.

Un ambiente accogliente e rassicurante

Il Centro Odontoiatrico Nomentano non si limita a offrire trattamenti di alta qualità, ma si impegna anche a creare un ambiente sereno e rassicurante per i pazienti. Dall’accoglienza telefonica fino alla visita in studio, ogni aspetto è curato nei minimi dettagli per garantire che ogni paziente si senta ascoltato e supportato nel proprio percorso di cura. La continua ricerca dell’innovazione e l’attenzione alle esigenze dei pazienti sono i pilastri su cui si fonda il successo di questo centro, che continua a ricevere riconoscimenti per la sua eccellenza.