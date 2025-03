Il blush rosa intenso si conferma must-have per il make up della prossima stagione.

Il blush: il nuovo must-have della stagione

La Milano Fashion Week AI 25/26 ha svelato un chiaro trend nel mondo del make up: il blush non è più un semplice accessorio, ma diventa il vero protagonista del look autunno-inverno. Le passerelle hanno visto un trionfo di tonalità rosa, con il blush applicato a grandi pennellate per un effetto luminoso e fresco. Gucci, in particolare, ha lanciato il messaggio che il fard è un elemento imprescindibile per ogni donna che desidera un aspetto radioso e naturale.

Le scelte di Gucci e le novità in passerella

Durante la sfilata di Gucci, i blush ‘Radiant Pink’ e ‘True Pink’ sono stati i veri protagonisti, scelti dalla celebre make up artist Pat McGrath. Questi prodotti non solo donano un tocco di colore, ma illuminano anche il viso, creando un effetto di leggerezza e serenità. A completare il look, il Gucci Glow Highlighter, una polvere illuminante che scolpisce il volto con un bagliore delicato. La tecnica di applicazione suggerita prevede di stendere il prodotto sull’arco di Cupido, sul naso e lungo l’osso zigomatico, per un risultato impeccabile.

Altre sfilate e l’importanza del blush

Il blush ha trovato spazio anche nelle collezioni di DSquared2 e Luisa Beccaria, dove i fratelli Catten hanno celebrato i loro 30 anni di carriera con un omaggio agli anni Settanta. In passerella, zigomi messi in risalto da una leggera spolverata di blush rosa, mentre Luisa Beccaria ha optato per tonalità più intense, applicate con un pennello ampio per esaltare le guance. Anche Fendi, N°21 e Prada hanno abbracciato il minimalismo, puntando su un incarnato luminoso e naturale, con tonalità neutre per il blush che creano un delicato effetto “bonne mine”.

Il minimalismo e la bellezza essenziale

Il minimalismo è un tema ricorrente, con Miuccia Prada che propone un beauty look ridotto all’essenziale, caratterizzato da chiome arruffate e un incarnato nude. La bellezza diventa così un modo per esprimere la propria unicità, con un focus sulle labbra che, da Antonio Marras, si vestono di foglie d’oro rosso e bordeaux, creando un contrasto affascinante. La tendenza per labbra romantiche e sfumate è evidente, con il rossetto Velvet Passion Matte Lipstick che aggiunge un tocco di colore senza appesantire il look.