Un look che incanta

Il festival di Sanremo è sempre un palcoscenico di stili e tendenze, e quest’anno Noemi ha catturato l’attenzione con un beauty look che combina eleganza e luminosità. La cantante, in gara con la sua canzone “Se t’innamori muori”, ha scelto di abbracciare un’estetica che richiama il glamour di Hollywood, con i suoi iconici capelli rossi e onde perfette. Questo look non solo esalta la sua bellezza, ma racconta anche una storia di cura e attenzione alla pelle, grazie all’uso di prodotti innovativi e tecniche di skincare.

Il segreto della pelle luminosa

Dietro a un aspetto radioso c’è sempre una routine di bellezza ben strutturata. Noemi ha collaborato con Chiara Corsaletti, una make-up artist che ha saputo valorizzare il suo incarnato con una skincare coreana di alta qualità. Questa routine, che può sembrare complessa, si basa su pochi ma efficaci passaggi, mirati a garantire una pelle idratata e luminosa. La chiave del successo risiede nell’uso di prodotti come essenze e patch occhi, che non solo migliorano l’aspetto della pelle, ma la preparano anche per il trucco.

Prodotti must-have per un look da red carpet

Tra i prodotti scelti per Noemi, spiccano i patch occhi 3 in 1, che offrono un’azione lenitiva, illuminante e anti-age. Questi cerotti, arricchiti con matcha e idrogel ecologico, sono perfetti per combattere i segni di stanchezza, specialmente dopo notti insonni. Inoltre, l’essenza di Missha, un brand coreano noto per la sua qualità, è stata fondamentale per preparare la pelle, grazie alla sua formula ricca di ingredienti naturali come ginseng e funghi Phellinus Linteus, noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Un tocco di lusso

Non possiamo dimenticare l’uso di ingredienti preziosi come polvere di perle e diamanti nei patch occhi, che non solo riducono l’aspetto delle occhiaie, ma donano anche un tocco di lusso al trattamento. L’acido ialuronico e i peptidi presenti in questi prodotti offrono un’idratazione profonda, rendendo la pelle più elastica e giovane. In soli 15 minuti, questi patch possono trasformare lo sguardo, rendendolo fresco e riposato, perfetto per affrontare le luci del palcoscenico.