Un evento attesissimo

Il Ballo della Rosa, giunto alla sua cinquantanovesima edizione, è uno degli eventi più attesi della stagione. Quest’anno, il tema scelto è “The Sunset Ball”, un omaggio ai colori e ai ritmi dei Caraibi. La location, la Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo, è stata trasformata in una lussureggiante foresta tropicale, ricca di rose e fiori esotici, creando un’atmosfera incantevole e suggestiva. Il direttore artistico Christian Louboutin ha saputo catturare l’essenza di questo tema, rendendo la serata un vero e proprio viaggio sensoriale.

Look da sogno

Le protagoniste della serata sono state senza dubbio le donne della Famiglia Reale di Monaco. La Principessa Charlene ha sfoggiato un abito nero ricoperto di pizzo verde smeraldo, perfettamente in linea con il dress code dell’evento. Carolina di Monaco, invece, ha incantato tutti con un abito bianco dal taglio semplice ma elegante, arricchito da dettagli dorati. Charlotte Casiraghi ha optato per un vestito nero con corpetto scintillante, mentre Beatrice Borromeo ha scelto un look total red, con un abito rosso audace e sofisticato. Infine, Alexandra di Hannover ha colpito con un abito rosa vaporoso, dimostrando che la moda può essere un potente strumento di espressione.

Un’atmosfera caraibica

La serata è iniziata con un aperitivo all’Hotel de Paris, dove gli ospiti sono stati accolti in un ambiente che richiamava le spiagge caraibiche, con palme e decorazioni tropicali. La madrina della serata, la Principessa Carolina, ha fatto il suo ingresso accompagnata da Christian Louboutin, dando il via a una serata di glamour e divertimento. Gli artisti in scena hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più speciale: la ballerina Blanca Li e la Ebony Steel Band hanno incantato il pubblico con le loro performance, mentre il clou della serata è stato rappresentato dagli Earth, Wind and Fire Experience, che hanno fatto ballare tutti gli ospiti. Un evento che ha saputo unire moda, cultura e musica in un’unica, indimenticabile serata.