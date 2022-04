Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Ignazio Moser avrebbe tradito la fidanzata Cecilia Rodriguez con una donna sposata e con figli.

Ignazio Moser ha tradito Cecilia Rodriguez?

Sui social sta diventando sempre più insistente un’indiscrezione secondo cui Ignazio Moser avrebbe tradito la fidanzata, Cecilia Rodriguez, e per giunta con una donna sposata.

L’indiscrezione è stata lanciata da Alessandro Rosica e avvallata da Gabriele Parpiglia, che ha anche aggiunto che “non sarebbe la prima volta” che Moser tradisca la sorella minore di Belen. Al momento i diretti interessati non hanno commentato il gossip in circolazione e sui social si sono mostrati più felici e uniti che mai.

La crisi

Durante l’estate 2020 Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avrebbero vissuto un periodo di crisi durante il quale hanno smesso di mostrarsi insieme.

I due non hanno mai confermato né smentito le voci in merito alla loro presunta crisi e, dopo alcune settimane, sono tornati a mostrarsi insieme. In tanti sui social si chiedono se le voci in merito al presunto tradimento di Moser siano vere e, per il momento, Cecilia ha preferito non commentare l’indiscrezione.

Lei e Moser si sono conosciuti nel 2017 durnate la loro partecipazione al GF Vip e pochi mesi dopo sono andati a vivere insieme.

La sorella di Belen ha dichiarato di desiderare un giorno un figlio insieme al compagno e finora i due sono sempre rimasti l’uno al fianco dell’altra. Lo scandalo del presunto tradimento minerà il rapporto della coppia, che finora si è dimostrata tanto affiatata?