Un evento esclusivo per gli amanti della bellezza

Il 7 e l’8 marzo, Milano si prepara ad accogliere Idôle House, un evento imperdibile per tutte le appassionate di make-up e fragranze. La Casa degli Artisti diventerà un vero e proprio paradiso della bellezza, dove i visitatori potranno immergersi in un’esperienza unica, tra masterclass, postazioni beauty interattive e sorprese esclusive. Lancôme, il noto brand di cosmetici, ha creato questo pop-up per presentare i suoi ultimi prodotti, il Lash Idôle Flutter Extension Mascara e la nuova fragranza Idôle Power Eau de Parfum Intense.

Scopri le novità di Lancôme

Idôle House non è solo un evento, ma un’opportunità per scoprire in anteprima le ultime novità di Lancôme. Il Lash Idôle Flutter Extension Mascara promette ciglia più lunghe fino a cinque millimetri, grazie a una formula innovativa e a uno scovolino ultra-preciso. La nuova fragranza, Idôle Power Eau de Parfum Intense, offre un profumo avvolgente, con note di rosa, sandalo e la distintiva Pomarose®. Durante l’evento, i partecipanti potranno testare questi prodotti sotto la guida di esperti del settore, che condivideranno consigli e tecniche per un make-up impeccabile.

Masterclass e divertimento assicurato

Le masterclass rappresentano uno dei momenti clou di Idôle House. Questi workshop esclusivi permetteranno ai partecipanti di apprendere tecniche professionali di trucco, imparando a valorizzare il proprio volto con i nuovi prodotti Lancôme. Ma non è tutto: l’evento offrirà anche momenti di puro divertimento, come photobooth e claw machine, dove i visitatori potranno scattare foto ricordo e vincere omaggi esclusivi. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la registrazione online per partecipare.

Un’opportunità da non perdere

Idôle House rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con il mondo della bellezza e scoprire le ultime tendenze. “Siamo lieti di aprire per la prima volta a Milano le porte di Idôle House, un concept creato su misura per gli amanti del make-up”, ha dichiarato Letizia Galeotti, General Manager di Lancôme Italia. Se siete appassionati di make-up, fragranze e beauty experience, non potete perdere questo evento. Preparatevi a vivere un weekend all’insegna della bellezza e della creatività a Milano!