I regali beauty sono sempre graditi. Perché allora non approfittare di San Valentino per stupire la vostra dolce metà o per regalarvi qualche set di bellezza pensato proprio per l’occasione? Per aiutarvi a scegliere tra i tantissimi prodotti in commercio, abbiamo raccolto per voi alcune idee regalo davvero interessanti!

San Valentino, le idee regalo beauty più belle: le box a tema

Sulla scia dei calendari dell’Avvento a cui ormai i brand di cosmetica ci hanno abituato da tempo, ecco la Valentine Box di Douglas, che si può descrivere come un vero e proprio calendario dell’amore. 14 caselline tutte da scoprire per 14 prodotti dedicati alla skincare e al make up. Sicuramente il regalo perfetto per chi non sa aspettare fino al 14 febbraio!

Lookfantastic ha pensato ad un set per che farà felici le più appassionate del mondo del make up. Si tratta, nello specifico, dell’edizione limitata chiamata Beauty Box. Al suo interno si potranno trovare ben 12 prodotti di brand beauty di lusso di cui 6 full size.

I profumi che vi faranno innamorare

Chi meglio di Valentino, per festeggiare gli innamorati? La Maison pensa a far felici le coppie con il profumo Born in Roma per lui e per lei. Il packaging è accattivante in vetro borchiato e se gioca sulle trasparenze per lei, per lui è dark e deciso.

Anche Dior festeggia San Valentino con uno speciale set dedicato. Si chiama Miss Dior e contiene il romantico profumo Blooming Bouquet, una crema mani della stessa linea e il lip glow. In alternativa potrete scegliere di regalare anche solo il profumo, il figurone sarà comunque assicurato!

Una romantica coccola

Nuxe è uno dei nomi più amati per la skincare e il mantenimento della pelle. Anche questo brand ha pensato a San Valentino con la sua crema effetto lifting e il siero in packaging dal color rosso, intenso come la passione.

Nulla di meglio di un bagno rilassante e super colorato, da soli o perché no, in coppia. Anche a San Valentino! Ecco allora che Lush con una limited edition dedicata al giorno degli innamorati, ci permette di trasformare il nostro bagno in una piccola Spa. Il set contiene un gel doccia alla mela rossa, una gelatina da doccia alla fragola e soprattutto due coloratissime bath bomb.

Gli indispensabili accessori beauty

Tra gli accessori più apprezzati nel mondo della skincare ci sono sicuramente quelli iper tecnologici di Foreo, come l’ormai famosissimo Foreo BEAR, (disponibile anche nella versione mini) completo di siero “Serum serum serum” brevettato dal brand svedese.

Ripetiamolo come un mantra: la bellezza passa anche dai capelli e tra gli accessori più in voga del momento per prendersene cura ci sono anche le federe per cuscini e gli scrunchies in seta. Sembra infatti che questo materiale non rovini e non spezzi la chioma a differenza delle federe e degli elastici più comuni. Anche questa è un’ottima idea regalo per San Valentino, perfetta soprattutto per chi desidera fare un piccolo ma gradito pensiero senza però spendere troppo.

Ammettiamolo, il Gua Sha e il face roller in quarzo rosa rientrano nell’insieme di tutti quegli accessori dedicati alla bellezza che tutti vorrebbero provare almeno una volta ma che non si decidono mai a comprare. Ecco allora che anche questa potrebbe rivelarsi un’idea regalo super apprezzata.