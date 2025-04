Scopri come Letizia e Felipe trascorreranno la Pasqua 2025 tra tradizione e novità.

I Reali di Spagna e la Pasqua: un nuovo approccio

La Pasqua è un momento di riflessione e serenità, e per i Reali di Spagna, Letizia e Felipe, non fa eccezione. Negli ultimi anni, la coppia ha scelto di allontanarsi dalle tradizioni consolidate, optando per un approccio più riservato e intimo. Con l’avvicinarsi della Pasqua 2025, si intensificano le speculazioni sui loro programmi, che sembrano seguire un filo conduttore di segretezza e discrezione.

Vacanze a Madrid: un cambio di rotta

Tradizionalmente, i Reali di Spagna trascorrevano la Pasqua in luoghi iconici come Palma di Maiorca, ma negli ultimi anni hanno deciso di rimanere a Madrid. Dal 18 al 22 aprile, Letizia e Felipe si concederanno un periodo di riposo, lontano dagli impegni pubblici. Questo cambiamento di rotta è stato accentuato dalla pandemia, che ha portato a una rivalutazione delle priorità familiari. La scelta di rimanere nella capitale spagnola riflette un desiderio di intimità e di connessione con la famiglia, anche se i dettagli sui loro piani rimangono avvolti nel mistero.

Eventi pubblici e impegni futuri

Dopo la pausa pasquale, l’agenda dei Reali si fa subito intensa. Il 22 aprile, infatti, parteciperanno a un pranzo tradizionale al Palazzo Reale, in occasione della cerimonia del Premio Cervantes, un evento di grande prestigio. La presenza di Álvaro Pombo, vincitore del premio, sottolinea l’importanza della cultura e della letteratura per la monarchia spagnola. Inoltre, il 23 aprile, il Re e la Regina saranno presenti all’Auditorium dell’Università di Alcalá, segno di un impegno costante verso l’istruzione e la cultura.

In un contesto di crescente attenzione verso le tradizioni, i Reali di Spagna sembrano voler trovare un equilibrio tra il rispetto delle usanze e la modernità. La loro scelta di mantenere un profilo basso durante le festività pasquali potrebbe essere vista come un modo per avvicinarsi ai cittadini, mostrando un lato più umano e accessibile della monarchia.