I misteri di Whitstable Pearl sta per tornare su Sky e Now Tv con la sua seconda stagione. Scopriamo insieme quali location sono state scelte e dove è stata girata questa amatissima serie tv.

I Misteri di Whitstable Pearl, location: dove è stata girata



I Misteri di Whitstable Pearl sta per tornare con la sua seconda attesissima stagione, che vedrà la ristoratrice Pearl Nolan riprendere il ruolo di investigatrice per risolvere nuovi misteri. La scrittrice londinese Julie Wassmer ha ambientato il suo libro The Whistable Pearl Mistery in una stazione balneare adagiata sulla costa nord-orientale della contea del Kent, in Inghilterra, nella cittadina di Whitstable. Il crime novel, pubblicato nel 2015, ha portato ad altri sei romanzi, che sono stati adattati per la televisione dalla compagnia di produzione Buccaneer Media e sono andati in onda principalmente sul network britannico Acorn Tv, per poi approdare su Sky e su Now Tv in Italia. Il primo capitolo di questa serie tv ha ottenuto un successo incredibile. I telespettatori si sono appassionanti alle straordinarie vicende che hanno coinvolto Pearl Nolan e sono pronti a scoprire quali altri misteri dovrà risolvere la ristoratrice con la passione per le investigazioni. Tutti gli episodi adattati per la tv dal norvegese Øystein Karlsen hanno luogo in quella che forse è la peculiarità più attraente di tutta la serie tv, ovvero l’ambientazione portuale di questa cittadina inglese che diventa ricca di misteri e di segreti da svelare. Un’ambientazione davvero molto suggestiva, in un territorio delineato da una lunga spiaggia in ciottoli da cui emergono splendide e pittoresche linee di cottage colorati, case di legno e locali molto piccoli, ma anche molto caratteristici. Si tratta di una cittadina isolata dalle grandi metropoli, l’ideale per rendere l’idea di un’apparente tranquillità misurata tra conoscenti che in realtà nasconde molti misteri e storie che non hanno nulla a che vedere con l’immagine che gli abitanti vogliono dare di se stessi.

I Misteri di Whitstable Pearl: l’ambientazione suggestiva e pittoresca della serie



I Misteri di Whitstable Pearl pone l’attenzione su misteri, crimini e procedure classiche di un poliziesco, che è stato ambientato nelle remote residenze rurali di questa cittadina, ampiamente visitate anche nel connazionale Broadchurch o nel recente successo Omicidio a Easttown. La protagonista della serie tv è una ristoratrice, single e madre, che percorre alcune tematiche che tendono a riecheggiare in tutti gli episodi, ovvero la condizione femminile. Si parla anche del rapporto che sta nascendo tra la protagonista e il nuovo detective appena arrivato, molto distante dalla vita apparentemente cordiale e monotona del villaggio. La serie tv si avvale di questa ambientazione particolarmente suggestiva e pittoresca, tipica dei noir, che dona un tocco in più agli episodi e ai misteri su cui pongono l’attenzione. La serie riesce a riverberare l’aria di salsedine e l’atmosfera domestica delle sue location, che sono state fotografate e proposte con una cura eccezionale dai registi e dai direttori di fotografia, donando qualcosa di molto più intenso alla trama di queste stagioni ricche di intrighi e misteri.