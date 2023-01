I milioni di Gunther: la storia vera

Netflix è sempre a caccia di storie nuove, specie nella forma della docu-serie, sempre più in auge sulla piattaforma. Ma se solitamente si rivolge al mondo del crime per i propri documentari d’impatto, questa volta ha deciso di pescare a piene mani da una storia vera che ha dell’incredibile.

I milioni di Gunther: la storia del cane più ricco del mondo

Il prodotto di cui parliamo è la docu-serie I milioni di Gunther, che verrà rilasciata il 1 febbraio 2023 sulla piattaforma e si comporrà di quattro puntate alla ricerca della verità in questa bizzarra faccenda: quella che ha portato un cane ad avere un patrimonio da capogiro, uno yatch, uno stuolo di camerieri e tanto, tanto altro.

Esattamente, il protagonista di cui leggiamo il nome nel titolo, il famigerato Gunther, è un pastore tedesco con un enorme conto in banca! Com’è possibile?

La storia non è neanche minimamente inventata. Si tratta di una vicenda reale per quanto assurda. Stando alle dicerie, sulle quali Netflix cerca di fare chiarezza, il primo vero care milionario fu il suo bisnonno Gunther, amatissimo pastore tedesco di una misteriosa nobildonna, una contessa che decise di lasciare tutto a lui non avendo eredi e avendo perso il marito.

Gunther VI, l’attuale pastore tedesco, avrebbe dunque ereditato tutto dai suoi predecessori e si gode ora una vita fatta di aerei privati e cene di altissimo livello.

Certamente c’è un “ma”: un cane non può amministrare del denaro, per quanto nato sotto una buona stella. E infatti c’è un amministratore, una sorta di tutor del cane, che pare fosse grandissimo amico della contessa (o meglio di suo figlio, prematuramente scomparso), il quale gli avrebbe lasciato questo “oneroso” incarico: parliamo di Maurizio Mian, a sua volta erede di un’importante settore farmaceutico.

I milioni di Gunther: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Quella di Maurizio Mian è una figura molto discussa nella faccenda de I milioni di Gunther. Non è mai stato chiaro come sia arrivato davvero ad amministrare le ingenti finanze di Gunther VI.

Qualcuno ha insinuato a lungo che Mian nascondesse, dietro l’amministrazione degli avere di Gunther, dei movimenti finanziari non troppo puliti ma la notizia sembra essere stata a più riprese smentite. Emilie Dumay, una delle creatrice della docu-serie, ha detto: “Gestire un’eredità per garantire il benessere di un cane potrebbe essere normale e sacrosanto. Ma quando il cane comincia ad acquistare ville e gestire affari proprio normale non è. C’è sicuramente qualcuno dietro e noi volevamo capire chi”. Dunque I milioni di Gunther getta luce anche su questo aspetto della storia. E questa inchiesta ha portato gli autori a raccogliere tantissime testimonianze, persino quella di Fabrizio Corona, a sua volta coinvolto nella storia!

Ma di che cifra parliamo per alzare un simile polvere sulla questione? Gunther, tra averi e denaro, ha un patrimonio di 400 milioni di dollari. Assolutamente una cifra da capogiro: non stupisce quindi la volontà di investigare sulla vicenda e fare chiarezza su quella che sembrerebbe, più che una storia vera, la trama di un film per famiglie.