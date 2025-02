Perché le labbra si screpolano?

Le labbra screpolate sono un problema comune che può colpire chiunque, indipendentemente dalla stagione. Sia in estate che in inverno, le labbra possono diventare secche e disidratate a causa di vari fattori. Tra le cause principali ci sono le condizioni climatiche estreme, l’esposizione al sole, l’aria secca e persino la dieta. Alcuni cibi, come quelli salati o piccanti, possono contribuire a questa secchezza, mentre la saliva, contenente enzimi, può danneggiare la barriera protettiva delle labbra. È fondamentale prestare attenzione a questi aspetti per mantenere le labbra in salute.

Come prendersi cura delle labbra

La cura delle labbra inizia con una buona routine di idratazione. Un passo essenziale è l’esfoliazione, che aiuta a rimuovere le cellule morte e a preparare le labbra per l’applicazione di prodotti idratanti. Utilizzare uno scrub labbra delicato è un ottimo modo per iniziare. Dopo l’esfoliazione, è importante applicare un balsamo labbra ricco di ingredienti naturali come miele, olio d’oliva o olio di cocco, che offrono un’idratazione profonda e duratura. Inoltre, è consigliabile utilizzare una maschera labbra durante la notte per un trattamento intensivo.

I 5 migliori prodotti per labbra screpolate

Abbiamo selezionato per te cinque prodotti che si sono dimostrati efficaci nel combattere la secchezza delle labbra. Il primo è il lip balm Burt’s Bees, a base di cera d’api e miele, che nutre e idrata in profondità. Un altro prodotto da non perdere è lo stick labbra Connettivina, arricchito con acido ialuronico, ideale per mantenere le labbra morbide e idratate. Per un trattamento intensivo, prova il balsamo riparatore Weleda Skin Food, che contiene camomilla e calendula per un’azione emolliente. Se cerchi un balsamo ultra nutriente, il balsamo labbra Nuxe è perfetto, grazie alla sua formula a base di propoli e oli vegetali. Infine, non dimenticare la lip mask di Laneige, un trattamento notturno che ha conquistato il cuore delle beauty addicted su TikTok.