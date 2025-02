I look indimenticabili del Festival di Sanremo 2023

I look che hanno fatto la differenza

Il Festival di Sanremo è da sempre un palcoscenico non solo musicale, ma anche di moda e bellezza. Ogni anno, le star si sfidano a colpi di outfit e make-up, cercando di lasciare un segno indelebile nella memoria del pubblico. Quest’anno, il tema dei look è stato caratterizzato da audacia e creatività, con alcune artiste che hanno saputo osare più di altre, mentre altre hanno scelto di mantenere uno stile più classico.

California dei Coma_Cose: un make-up audace

Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione, California dei Coma_Cose ha conquistato il pubblico con un make-up che ha diviso le opinioni: eccessivo o opera d’arte? Il suo make-up artist ha collaborato con stylist per creare un look teatrale, lontano dai canoni tradizionali. Gli occhi, protagonisti assoluti, sono stati valorizzati da un trucco grafico, arricchito da dettagli come cinture finte e cuoricini, perfettamente in linea con il titolo del suo brano.

Rose Villain e il suo hair style originale

Un’altra artista che ha catturato l’attenzione è stata Rose Villain, che ha scelto di presentarsi in una versione più femminile, con acconciature sorprendenti. Nella finale, ha sfoggiato due fiocchi tra i capelli, un dettaglio che ha reso il suo look ancora più memorabile. Anche Clara ha optato per un chignon con fiocco, esaltando la sua eleganza durante la serata delle cover.

Il drammatico ritorno di Arisa

Arisa ha sorpreso tutti con un look inaspettato, presentandosi con capelli lunghi grazie a delle extension. Questo cambio di stile ha aggiunto un tocco drammatico al suo outfit total black, in perfetto stile gotico. La sua scelta ha dimostrato come a volte un semplice cambiamento possa trasformare completamente un look, rendendolo indimenticabile.

Elodie: la diva glamour di Sanremo

Elodie ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston con un abito silver che l’ha subito consacrata come la diva glamour di questa edizione. Ogni sera ha confermato questa impressione, ispirando i suoi look alla Vecchia Hollywood. Nella sua prima esibizione, ha aggiunto un tocco di luce al make-up, rendendo il suo sguardo ancora più magnetico. Nella serata delle cover, ha optato per una nail art animalier, con un design maculato che ha completato il suo look total black.

Il Festival di Sanremo 2023 ha dimostrato ancora una volta che la moda e la bellezza sono parte integrante dell’esperienza musicale. Le scelte audaci delle artiste hanno ispirato e affascinato, rendendo ogni serata un evento da ricordare.