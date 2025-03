I regali preziosi di William

Kate Middleton, la Principessa del Galles, è nota non solo per il suo stile impeccabile, ma anche per la sua straordinaria collezione di gioielli. Recentemente, è emerso che il Principe William le ha regalato gioielli dal valore di circa 645mila euro. Questi preziosi si aggiungono a quelli della Corona, il cui valore supera i 68 milioni di sterline, rendendo Kate una delle donne più fortunate del mondo in fatto di accessori.

Un anello dal valore inestimabile

Tra i gioielli più iconici di Kate spicca l’anello di fidanzamento, un zaffiro Ceylon da 12 carati, precedentemente appartenuto a Lady Diana. Questo gioiello, incastonato in oro bianco, ha un valore attuale stimato di circa 358mila euro. La scelta di William di donare questo anello non è solo un gesto romantico, ma rappresenta anche un legame profondo con la sua famiglia e la storia della monarchia britannica.

Gioielli che raccontano storie

Ogni gioiello indossato da Kate ha una storia unica. Per esempio, per il loro primo Natale insieme, William le regalò un paio di orecchini di ametista verde, disegnati da Kiki McDonough, dal valore di 2.386 euro. Questi orecchini sono diventati un simbolo del loro amore e sono stati indossati da Kate in diverse occasioni pubbliche. Inoltre, per la nascita della loro secondogenita Charlotte, William ha scelto un altro paio di orecchini della stessa designer, dimostrando quanto i gioielli siano legati ai momenti significativi della loro vita familiare.

Il significato dei gioielli moderni

Non solo gioielli storici, ma anche pezzi moderni fanno parte della collezione di Kate. Una collana con una moneta d’oro, realizzata dalla designer Daniella Draper, è stata un regalo di William per il suo 38esimo compleanno. Questo gioiello, che rappresenta i loro tre figli, è costato 1.070 sterline e ha lanciato una vera e propria moda tra le mamme. La capacità di Kate di indossare gioielli che raccontano storie personali e familiari la rende un’icona di stile e un modello per molte donne.

Un patrimonio da ammirare

Il patrimonio di gioielli di Kate Middleton non è solo una questione di valore monetario, ma rappresenta anche un legame con la tradizione e la modernità. Ogni pezzo è carico di significato e storia, rendendo la Principessa del Galles un simbolo di eleganza e raffinatezza. Con un totale di gioielli che supera i 645mila euro, Kate continua a incantare il pubblico con il suo stile e il suo fascino, dimostrando che i gioielli possono essere molto più di semplici accessori: possono raccontare storie d’amore, di famiglia e di tradizione.