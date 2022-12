I film più cercati su Google nel 2022

Anche questo 2022 sta volgendo al termine e, come di consueto, Google Trends ci regala i frutti del suo report di fine anno su i risultati più cercati. La lista è davvero ampissima ed è, perciò, divisa in categorie. Oggi vi sveleremo quali sono i 10 film 2022 più cercati dagli utenti web.

10. Morbius

Al decimo posto troviamo un film Marvel, nato dall’adattamento cinematografico dei fumetti di Roy Thomas e Gil Kane. Nonostante entri nella classifica dei film più cercati, la pellicola non è stata molto apprezzata dalla critica che non è stata per nulla clemente con le recensioni.

9. Uncharted

Salendo leggermente al nono posto, troviamo Uncharted, prequel cinematografico della serie di videogiochi da cui prende il nome la pellicola. Cast d’eccezione per questo film, tra cui Tom Holland.

8. K.G.F: Chapter 2

All’ottavo posto troviamo una produzione tutta indiana. Si tratta di K.G.F: Chapter 2, diretto dal regista Prashanth Neel. È il secondo capito di successo di K.G.F: Chapter 1, uscito nelle sale nel 2018.

7. Jurassic Park Dominion

Il sesto capito dell’apprezzata saga cinematografica si trova al settimo posto della lista dei film più cercati in questo 2022. Jurassic Park è ormai un cult per i fan del genere; non c’è quindi da sorprendersi che la pellicola abbia incassato un miliardo di dollari in tutto il mondo.

6. Brahmāstra: Part One – Shiva

Il cinema bollywoodiano fa il suo ritorno, questa volta al sesto posto, nella classifica di Google. Si tratta di Brahmāstra: Part One – Shiva, l’inizio di una trilogia che già agli esordi si sta dimostrando di grande successo. Racconta di un universo tutto originale denominato The Astraverse. Per chi fosse curioso di vedere di cosa si tratta, lo puoi vedere in streaming sulla piattaforma Disney+ con i sottotitoli in italiano.

5. Encanto

Con il quinto posto, arrivano anche i premi cinematografici d’eccezione. Encanto è, infatti, vincitore dell’Oscar come miglior film d’animazione e del BAFTA e Golden Globe per la stessa categoria. Ispirato all’opera latino-americana “Cent’anni di solitudine” di Gabriel Garcia Marquez”, il 60° classico Disney è diretto da Byron Howard e Jared Bush.

4. The Batman

La prima parte della nuova trilogia cinematografica The Batman, diretto da Matt Reeves, si aggiudica il quarto posto. Nei panni del Cavaliere Oscuro questa volta troviamo Robert Pattinson (Twilight). Il film ha fin da subito fatto parlare di sé nei media dopo la decisione della Russia di non distribuire la pellicola nelle sale come protesta contro l’Ucraina.

3. Top Gun: Maverick

Raggiungiamo così il podio di questa classifica firmata Google: la medaglia di bronzo spetta a Top Gun: Maverick, sequel dell’iconico Top Gun del 1986, con Tom Cruise che torna a indossare i panni di Maverick – Pete Mitchel. Non siamo per nulla stupiti da questa posizione: la pellicola è stata una delle più attese di questi ultimi anni.

2. Black Adam

Il secondo posto spetta al discusso Black Adam. Questa volta, però, il film in questione ha fatto parlare di sé per tutte le ragioni sbagliate. Si tratta di Black Adam – uscito nelle sale in Italia il 20 ottobre 2022 – che pare si sia rivelato un vero e proprio flop ai botteghini. Il film diretto da Dwayne Johnson sale sul terzo posto a causa della curiosità degli utenti di leggere le recensioni disastrose.

1. Thor: Love and Thunder

Ed eccoci finalmente al primo posto della classifica di Google Trends sui film più cliccati sul motore di ricerca americano. Thor: Love and Thunder vince la medaglia d’oro di questa classifica, con il sequel di Thor: Ragnarok. Non c’è forse neanche bisogno di precisarlo, ma il film ha come protagonista Chris Hemsworth (nei panni di Thor, per l’appunto). I dati riguardo la pellicola di questo primo posto indicano che abbia ottenuto il sesto maggior incasso a livello mondiale nel 2022.