I Came by: trama e cast del film su Netflix

I Came by è un film di genere thriller che uscirà proprio oggi sulla piattaforma di streaming Netflix. Scopriamo i dettagli, la trama e il cast.

I Came by è un film di genere thriller crime del 2022, diretto da Babak Anvari che, considerate le sue esperienze pregresse con Wounds, non avrà certo perso l’occasione di tingere la pellicola di tinte psicologiche e di suspense. Il film, prodotto da Lucan Toh, è disponibile proprio da oggi – 31 agosto – sulla piattaforma di streaming di Netflix.

I Came by: il cast del thriller con Hugh Bonneville in arrivo oggi su Netflix

Girato nel Regno Unito, I Came by ambisce quindi a conquistare il cuore degli abbonati di Netflix, magari scalandone la Top Ten. Il cast è composto da Kelly Macdonald nei panni di Lizzie, George MacKay come Toby e Varada Sethu che sarà Naz. Li affiancheranno poi Gabriel Bisset-Smith, Dave Colombo, Percelle Ascott, Antonio Aakeel e Peter Bramhill.

Ma senza dubbio il nome che ha più incuriosito il pubblico è quello di Hugh Bonneville cge vestità i panni di Sir Hector Blake. L’attore britannico è infatti noto al pubblico di tutto il mondo per la sua parte in Notthing Hill, ma sopratuttto per aver interpretato Robert Crawley, Conte di Grantham nella serie amatissima dai più Downton Abbey.

I fan della serie sarannno sicuramente felici di rivederlo, ma c’è da dire che a livello di genere i due prodotti hanno ben poco in comune e potrebbero attirare un tipo di pubblico molto diverso.

Ma scopriamo meglio di cosa tratterà I Came by.

I Came by: la trama del film da oggi su Netflix

La storia di I Came by ha un incipit che incuriosisce, considerata la particolare identità del suo prootagonista: si tratta di un giovane graffitaro di Londra che, in quel della grande città, si introduce nelle abitazioni dei più ricchi e potenti del circondario per “adornare” i muri delle loro case con la sua scritta identificativa (I Came by, per l’appunto, da cui il titolo della pellicola). Chiaramente il gesto vuole avere un che di sovversivo e di politico contro le classi benestanti che, nell’ottica del giovane, non devono sentirsi troppo intoccabili – neppure in casa loro.

Tutto cambia in questa bizzarra quotidianità quando il graffitaro sceglie di imbrattare la casa di un ex giudice molto potente: difatti scoprirà qualcosa di davvero sconvolgente nel suo scantitano, qualcosa che non può ignorare. Prova a rivolgersi alla polizia, ma senza successo: il potere dell’uomo è troppo grande perché le autorità scelgano di andare contro di lui in alcun modo. Ma per il protagonista è impensabile lasciar correre e intraprende una sorta di sfida personale in nome della giustizia… peccato che, chiaramente, non abbia lui il coltello dalla parte del manico.

Sebbene la trama appaia sufficientemente originale e accattivante, le prime recensioni d’oltreoceano trapelate sul web lamentano un po’ di debolezza nel film. D’altra parte, però, c’è chi lo difende definendo la trama ricca di colpi di scena degni del genere thriller. Bisognerà vederlo per farsi una propria idea sulla qualità del prodotto, da oggi disponibile in streaming su Netflix. Il contenuto, tuttavia, non è giudicato dalla piattaforma adatto ai minori di 14 anni.