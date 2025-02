La New York Fashion Week è un evento imperdibile per gli amanti della moda e della bellezza. Quest’anno, le star di Hollywood hanno brillato non solo per i loro outfit, ma anche per i loro look di bellezza, che hanno catturato l’attenzione di tutti. Mentre le passerelle presentano le tendenze per l’Autunno-Inverno 2025-26, il front row è dominato da attrici e modelle che interpretano i trend beauty del momento con eleganza e stile.

Less is more: l’eleganza dei look minimalisti

Un tema ricorrente tra i beauty look di quest’anno è il concetto di less is more. Le celebrità hanno optato per look sofisticati e facili da replicare, dimostrando che non servono dichiarazioni eclatanti per farsi notare. Ad esempio, Julianne Hough ha sfoggiato un bob impeccabile, abbinato a un make-up nei toni naturali e labbra leggermente aranciate. Le sue ciglia maxi e il mascara abbondante hanno reso il suo sguardo magnetico, perfetto per il suo abito dall’effetto vedo non vedo.

Acconciature strategiche e dettagli raffinati

Un’altra star che ha colpito per il suo look è Katie Holmes, che ha scelto una maxi treccia bassa, semplice ma elegante. Questo hair look strategico ha lasciato spazio ai suoi maxi orecchini firmati Christina Caruso, dimostrando che a volte meno è davvero di più. Il suo make-up, caratterizzato da un viso glow naturale e un rossetto malva, ha completato perfettamente il suo outfit da giorno.

Dettagli audaci e scelte divertenti

Non mancano, però, scelte audaci e divertenti. Dove Cameron ha portato un tocco di originalità agli space bun, decorandoli con auricolari, un’idea insolita che ha sicuramente attirato l’attenzione. Il suo lipstick rosso scuro e le ciglia XXL hanno reso il suo look ancora più accattivante. Anche Olivia Palermo ha fatto parlare di sé con una manicure dark abbinata a un outfit corallo, dimostrando di saper giocare con i colori e i dettagli per creare un look impeccabile.

Inoltre, Coco Rocha ha optato per un ombretto arancione audace, abbinato a un total look azzurro, creando un effetto color block che ha ipnotizzato il pubblico. Ogni look presentato alla New York Fashion Week è un’ispirazione per chi ama la moda e la bellezza, dimostrando che ci sono infinite possibilità per esprimere il proprio stile.